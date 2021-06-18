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36死太驚悚！他曝「英日韓」打疫苗死亡數：家屬可能會有不同想法了

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲全台各縣市開放高齡者施打，不過目前傳出不少猝死案例。（示意圖非當事人／記者李毓康攝）

實習記者周依儒／綜合報導

長輩開打疫苗後，截至今（18）日下午3時已傳出36人死亡，讓不少長輩及家屬是否要打疫苗感到擔憂。資深媒體人黃暐瀚就分享他請醫師幫忙整理日本、韓國和英國接種疫苗後的死亡通報數，供大家參考。不過他也強調，縱使風險多，但打疫苗仍是利大於弊。

黃暐瀚今日中午在臉書發文感嘆，「AZ打三天，打出27位長輩往生。」這數字太驚人，許多家屬都擔心自己的爸爸媽媽好好的去，回家之後卻離開，雖然他身邊的醫生朋友們仍建議「疫苗施打不可廢，還是利大於弊」，但就算長輩們終究要離開，「壽終正寢，跟打完疫苗猝死，還是完全不一樣的感覺。」

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長輩打疫苗猝死（圖／記者周亭瑋製表）

▲全台各地疫苗猝死分佈。（圖／記者周亭瑋製表）

黃暐瀚表示，他問了台大醫師林氏壁各國施打疫苗後的死亡狀況，並將林氏璧整理的數據貼出來，從資料上顯示：

英國(至6/2)
BNT疫苗 406人死／2540萬劑
AZ疫苗 863人死／4020萬劑
莫德納 0人死／46萬劑

韓國(至6/16)
BNT疫苗 159人死／517萬劑
AZ疫苗 101人死／978萬劑
嬌生疫苗 1人死／86萬劑

日本(至6/4)
BNT疫苗 196人死／1700萬劑
莫德納疫苗 0人死／19萬劑

針對各國數據，黃暐瀚分析，無論哪牌疫苗，只要接種都會出現一定比例的死亡案例，那麼問題就在於「85歲，甚至90歲以上的長輩們，他們平常到底出不出門？」是否有接種的必要？

如果每天會出門去市場買菜，那就必須打疫苗；但倘若家中長輩已經長年在家休養，鮮少出門，那麼是不是只要家中其餘成員有接種疫苗，形成保護罩，就可以省去施打後馬上猝死的風險。

▲▼ 高雄市長者施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃暐瀚表示，比起疫苗，或許「打疫苗」的過程對高齡長輩來說更難受。（圖／記者吳世龍攝）

黃暐瀚最後也表示，這些不幸逝世的案例絕對和施打者的身體狀況有關，像是慢性病、心臟病、糖尿病、洗腎等等，但都90歲了，身體怎麼可能會沒有慢性疾病？「還是那句話，打疫苗，利大於弊！這我相信，但85歲以上，甚至90歲以上的長者，特別是根本不出門的長者，該不該去打，可能家屬現在會有不同的想法了。或許傷到他們的，不是疫苗，而是『打疫苗』這個過程。舟車勞頓、傷筋動骨，誰都不想家裡的長輩，開心地去，哀傷回來。」

對此，有不少網友發表看法，「80歲以上有慢性病的一定要先考慮好，疫苗不可能適用每個人」、「讓家中有高齡者的同住家屬先施打，老人不外出，家屬施打疫苗免疫，減少傳染機會。」、「對整體社會而言是利大於弊，但是以高齡者個人而言，每個人所面對的風險不一樣，是否利大於弊很難說。」、「打完疫苗還是有可能傳染，年輕家屬每天家中進出，也有可能傳染給長輩。」

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