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台南無確診防疫續落實　首批56000疫苗全打光31700劑登場

▲台南市長黃偉哲指出，首批56000劑AZ疫苗已全打光，接續31700劑AZ疫苗開始施打，83歲以上長者及73歲以上具原住民身分者即日起列入疫苗施打對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，首批56000劑AZ疫苗已全打光，接續31700劑AZ疫苗開始施打，83歲以上長者及73歲以上具原住民身分者即日起列入疫苗施打對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心18日公布全國新增187例本土確診病例，台南無新增本土個案，台南市長黃偉哲指出，首批56000劑AZ疫苗18日已全打光，接續31700劑AZ疫苗開始施打，83歲以上長者及73歲以上具原住民身分者即日起列入疫苗施打對象，請長者依通知攜帶身分證、健保卡雙證件前往施打。

▲台南市長黃偉哲指出，首批56000劑AZ疫苗已全打光，接續31700劑AZ疫苗開始施打，83歲以上長者及73歲以上具原住民身分者即日起列入疫苗施打對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，18日台南市沒有新的確診，但是其他關於有跟過去確診者密切接觸的人在居家檢疫或居家隔離，在居家隔離的部分，我們也都密切關注中，現在是零確診，但端午節節後的7天到14天市府還會密切注意，希望說不要有新的疫情發生，那如果過了這段時間之後，應該大家會比較稍微放心一下，但是在整體台灣的疫情還沒有改變降級之前，我們都必須要戒慎恐懼。

▲台南市長黃偉哲指出，首批56000劑AZ疫苗已全打光，接續31700劑AZ疫苗開始施打，83歲以上長者及73歲以上具原住民身分者即日起列入疫苗施打對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，在疫苗施打部分，在6月12日送達的5.6萬劑AZ疫苗，市府已經施打完畢了，接下來再繼續送達的31700劑的部分，會繼續施打。

▲台南市長黃偉哲指出，首批56000劑AZ疫苗已全打光，接續31700劑AZ疫苗開始施打，83歲以上長者及73歲以上具原住民身分者即日起列入疫苗施打對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，17日計有16497人施打疫苗，目前第一批56000劑AZ疫苗已全數施打完畢，為了盡快讓全體市民都能接種，即日起再將83歲以上長者及73歲以上具原住民身分之長者納入施打對象，將由里幹事及里長發送接種通知。成大醫院也特別在6月19日至6月20日開設疫苗門診，自18日中午起，即可自行至成大醫院網路掛號系統點選COVID-19疫苗診掛號，網址https://service.hosp.ncku.edu.tw/Tandem/DeptUI.aspx?Lang= ；提醒長輩記得攜帶身分證、健保卡雙證件前往施打。

▲台南市長黃偉哲指出，首批56000劑AZ疫苗已全打光，接續31700劑AZ疫苗開始施打，83歲以上長者及73歲以上具原住民身分者即日起列入疫苗施打對象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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