快訊／台中7死全國最多！85歲翁打完疫苗4小時　心血管阻塞亡

記者游瓊華／台中報導

台中市又傳出一人注射完疫苗死亡，台中市政府今天召開記者會，衛生局長曾梓展表示，一名85歲老翁6月17日接種完疫苗後4小時，洗澡時出現胸悶不舒服，送醫搶救後無效，醫院診斷死因為心因性休克，導管檢查，老翁有心臟血管嚴重阻塞情況，累計台中市從15日開打疫苗至今，有7人在接種完疫苗死亡，其中一人因腎臟癌被判定與AZ疫苗無關，但詳細死因還要進一步調查中。

針對這7名長者過世案例，曾梓展說明，第一例為南屯區90歲女性，有阿茲海默症、泌尿道感染等病史，15日上午施打AZ疫苗，下午發燒覺得口渴，喝水後呼吸喘、意識不清叫不醒，經送醫搶救無效；第二例為西區94歲男性，有阿茲海默症、高血壓、糖尿病病史，15日於快打站接種疫苗，16日早上約6點突然很喘且口乾，喝流質食物無法入口，不久便死亡。

第三例為豐原區81歲男性，有高血壓、尿毒症病史，常規洗腎，15日於醫院施打AZ疫苗，16日因發燒、呼吸喘至急診，17日上午6點多宣告死亡；第四例為大雅區72歲女性，有洗腎病史，15日接種疫苗，16日前往洗腎診所洗腎，出現昏迷症狀且無呼吸，診所人員持續CPR，經送醫搶救無效。

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此外，第五例為大里區72歲男性，有慢性腎衰竭、三高及冠狀動脈心臟病史，16日接種疫苗，17日出現意識昏迷、無呼吸，送醫搶救無效；第六例為北屯區85歲男性，有第三期慢性腎衰竭、心律不整及三高病史，17日接種疫苗，施打後的30分鐘觀察期間無異狀，4小時後洗澡時發生胸悶症狀，經送醫搶救無效，診斷為心因性休克，心導管檢查發現心臟血管嚴重阻塞。

另有一位住在西屯區護理之家60歲男性，有腎臟癌末期、糖尿病等病史、左眼失明，15日接種疫苗後於凌晨出現不適，送醫急救無效，不過曾梓展表示，現場醫師判定死因與疫苗無關，故此案未提報中央。

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