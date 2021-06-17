「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心：會隨疫情調整

記者周姈姈／台北報導

近日疫情平穩，就有專家擔心暑假會出現報復性出遊，因此專家建議三級警戒應該直接延長至9月，對此，指揮中心表示，三級警戒會隨著疫情變化持續調整。

▲墾丁大街往年熱鬧人潮。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



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本站稍早報導指出，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書表示，發現不少人期待暑假解封，但即使降為二級疫情警戒，現在台灣疫情狀況跟去年不同，社區極難完全清零，沒有報復性出遊的本錢。

謝宗學表示，只要暑假有大規模的人流移動，疫情有極高的機率捲土重來，甚至擴散到全台各地多點爆發社區疫情，到時候再度三級疫情警戒的時間可能持續到年底，換而言之，孩子今年整年將持續待在家中線上學習。

兒科醫師楊維傑也在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，暑假帶孩子出遊可能換來9月無法開學，繼續在家上學；除非台灣確診重新歸零，或疫苗施打率夠高（60-70%以上），不然大規模的人群移動勢必導致疫情重新爆發，這個國外演過很多次了，請大家務必三思。

至於三級警戒是否會再延長至暑假結束，副指揮官陳宗彥於今（17）日下午記者會表示，三級警戒會隨著疫情持續觀察調整。

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）