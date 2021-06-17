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1萬元育兒紓困津貼已入帳　台中五寶爸怒掛電話：再打來就換號碼

▲▼台中五寶爸坦言已拿到政府1萬元育兒紓困津貼，隨即不滿媒體，嗆再打來就換號碼。（圖／民眾提供）

▲台中五寶爸坦言已拿到政府1萬元育兒紓困津貼，隨即不滿媒體，嗆再打來就換號碼。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子，歷經工作、搬家、無照騎車、積欠罰單等種種紛擾，新聞延燒近月，好不容易恢復平靜生活，卻又因為政府的育兒紓困津貼再被關注，江17日接獲媒體詢問時一開始表示，已經拿到最小女兒的1萬元補助，突然語氣轉硬，「不是都沒事了嗎，為何還要再寫，再打來就換電話」，隨即怒掛電話。

▲▼台中五寶爸坦言已拿到政府1萬元育兒紓困津貼，隨即不滿媒體，嗆再打來就換號碼。（圖／民眾提供）

江男去年平安夜po文急售嬰兒車的消息傳開後，各界出於同情紛紛主動協助，有人捐錢，有人提供工作，江男背景漸漸被起底，負面新聞越來越多，讓外界有如看一齣連續劇，後來在台中行善團團長張茗富陪同下，出面召開記者會向關心他的社會各界鞠躬道謝，事情落幕，不料，由於政府補助育兒津貼，令外界又開始關注江的動向。

江男說，由於疫情關係，裝修工地沒有工作，他早在1個多月前就換到貨運公司上班，負責搬運貨物，工作和家庭都很平順，最近因為政府補助，讓他意外得到一筆錢，他最小的女兒不到2歲，政府已主動匯入1萬元補助，其他4人都超過2歲，他也提出申請，很快就會撥下來。

江男突然語氣轉硬，「我的事不是都報過了嗎？為什麼還要再寫？」、「我現在生活很好，可以讓我們全家平靜的過嗎？再打來，就換電話」，隨即掛了電話。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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