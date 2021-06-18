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「藉疫苗施壓台灣邦交國」　陸國台辦否認

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光6月16日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德日前表示，中國大陸拿疫苗要脅他國，包括台灣邦交國海地。對此，大陸國台辦發言人馬曉光18日回應否認，他指稱，美國政府「一些人」屢屢發表錯誤言論，既違背美政府對中國作出的嚴肅承諾，也違背事實，違反國際關係基本準則。

馬曉光首先重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。」他接著抨擊，一段時間來，美國政府一些人在涉台問題上，屢屢發表違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的錯誤言論。

馬曉光說，我們敦促美國政府放棄「以台制華」的圖謀，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，不要給台海和平穩定增加消極影響。

馬曉光稱，民進黨以給美國反華勢力當「棋子」為榮，不顧當前島內（台灣）疫情持率肆虐，無視台灣同胞生命健康，一門心思勾結外部勢力搞「台獨」，其政治圖謀必以失敗告終。

據美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德的說法，若他國不聽話，中國大陸就用疫苗作要脅，海地也因與台灣有邦交關係，承受龐大壓力。

外交部部發言人歐江安表示，「對於湯瑪斯-葛林斐德指證中國政府利用疫苗在國際間進行的威脅行為，外交部感同身受。」台灣誠摯感謝美國大使揭發真相，並重申美方支持台灣參與聯合國及專門機構活動。

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