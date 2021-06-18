柯建銘曝郭台銘42美元買BNT 　「不當盤子價格還在談」

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取採購國外疫苗捐贈，民進黨立法院黨團總召柯建銘透露，大家都希望疫苗不會太貴，政府不可能會當白痴，每個國家國情不同，郭台銘現在買42塊美元，這是不是當「盤子」？大家也都希望他們成功。

郭台銘18日上午在臉書表示，自己從5月23日起就經由各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府，可惜在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，並且希望能會見蔡英文，當面得到總統的回覆與承諾。

立法院長游錫堃18日召集朝野協商，繼續研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜，力拚完成三讀程序。

國民黨立委鄭麗文表示，國產疫苗應該進行第三期試驗，台灣不該簡化或縮短國際上認證的必要程序；國民黨團總召費鴻泰則說，他不相信政府買高端疫苗的價錢買不到BNT或莫德納，「行政團隊真的可恥」。

民進黨團書記長羅致政認為，價錢是假議題，那些國際疫苗公司有說，會因為買的時間和數量不同導致價格不同，比價沒有特別意義，中國的科興的疫苗可以從八百多元到一千多元。

柯建銘則透露，大家都希望疫苗不會太貴，政府不可能會當白痴，每個國家國情不同，郭台銘現在買42塊美元，這是不是當「盤子」（台語，指「肥羊」的意思）？「不可能，他們還在談」，大家也都希望他們成功。

柯建銘說，價格和時間、量都有關係，我國也探詢其他可能性，現在疫苗價格漲很高，但就算高也不一定買得到，用這心情看待就好，現在800多，以後數量價格會不同，不先預訂會買不到，因為疫苗是戰略物資。

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