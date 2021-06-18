長輩打疫苗4天「44人猝死」！指揮中心公布調查結果

▲指揮中心表示，目前尚未有死亡案例被判定，死因與接種疫苗有關。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

全台開放疫苗大規模施打，由年長者優先接種，後續傳出許多接種疫苗後猝死的案例，截至18日為止，已出現44件。對此，指揮中心18日表示，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定，死因與疫苗有關，後續會持續監測接種後的不良事件，偵測安全疑慮，並做出因應。

指揮中心18日表示，依據統計數據，截至17日為止，國內共施打127萬多劑AZ疫苗，其中有22萬9,566人為75歲以上的長者，而疫苗不良事件通報系統（VAERS）也接獲了約25件接種疫苗後死亡的報告，其中有20例為75歲以上的長者。

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不過，指揮中心說明，死亡個案當中，絕大多數都是高齡長者，且有慢性疾病，部分個案經過司法相驗解剖，初判死因與心血管疾病、慢性病史相關。

指揮中心提到，截至目前為止，還沒有死亡個案被判定與疫苗有關，後續還會持續監測疫苗接種後的不良事件，偵測安全疑慮，並做出因應。

▼目前全台開始大規模施打疫苗，年長者優先接種。（圖／記者李毓康攝）



指揮中心也提供3點建議，分別如下：

一、對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，建議身體狀況較穩定後再接種。

二、近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，建議避開高溫時段前往接種。

三、現有開放診所及衛生所可接種疫苗，建議就近前往接種。

指揮中心說，所有符合開放疫苗接種順序的民眾，都能依照各縣市政府的說明，接種新冠疫苗，除了能夠避免自身患病，還能建立群體免疫力，避免疾病傳播。