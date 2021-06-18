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立院13小時馬拉松式審議到深夜　他揭陳時中「撐到最後一刻」

▲▼陳時中 立法院 朝野協商 審查紓困4.0預算 講電話 不回應媒體問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中赴立院朝野協商，挑燈夜戰，審查紓困4.0預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

立法院17日進行紓困4.0特別預算黨團協商，歷經長達13小時的「馬拉松式審議」，直到深夜才告結束。民進黨團總召柯建銘表示，衛福部長陳時中儘管防疫工作繁忙，近期又飽受各種抹黑攻擊，但協商期間仍不厭其煩回答每個問題，撐到了最後一刻，「望著他花白的雙鬢，我於心不忍」。

中央流行疫情指揮中心17日記者會上，指揮官陳時中缺席，改由副指揮官陳宗彥代為主持。事實上，陳時中同一時間正在立院進行紓困預算第三次追加的黨團協商，討論朝野立委提出的542個提案，從早上9點半一路討論到晚間10點半，歷經13個小時，最後保留72案。

柯建銘17日深夜在臉書透露，雖然一開始氣氛緊張，爭辯衝突不斷，但各黨依舊相當克制，秉持包容態度，馬拉松式地審議每一個提案，期間陳時中不厭其煩回答每一個問題，撐到了最後一刻，「望著他花白的雙鬢，我深感於心不忍。」

▲▼立法院審查紓困4.0預算 完成三讀 敲槌 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院審查紓困4.0預算，總算在18日完成三讀，由院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

如今臨時會最後一天，立法院18日三讀通過紓困預算4.0，總額為2594億9900萬元，其餘全數未凍結、預算規模最大的為衛福部，共編列792億元辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗等。

原先預算規劃2600億元，最終刪減5億100萬元。其中，5億元是國家通訊傳播委員會（NCC）編列簡訊實聯制預算，原先8億元，被刪減成3億元。另外被刪減的100萬元，是經濟部在紓困振興「業務費」，原先編列2億3613萬元，經朝野溝通同意精簡100萬預算。

至於這次預算規模的前三項，第一為衛福部編列的792億元，主要是辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗，發給防疫具績效者獎勵金等；次高為經濟部，編列584億元，辦理商業服務業的員工薪資及營運成本、會展產業的員工薪資補貼，以及事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷等。

第三高則為勞動部，共編列449億元，用於辦理自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼等。

▼紓困4.0預算三讀通過，行政院長蘇貞昌到立法院向立委致謝。（圖／台北市攝影記者聯誼會）

▲▼立法院審查紓困4.0預算三讀通過 行政院長蘇貞昌到立法院向立委致謝。（圖/台北市攝影記者聯誼會提供）

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