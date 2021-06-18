直擊瑞豐夜市復業第3天！　擺攤率3成…大家都衝這家店

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

因應國內本土疫情嚴峻，高雄知名瑞豐夜市宣布自主停業1個月，6月15日復業。18日是重啟營業的第三天，記者晚間到夜市直擊，發現擺攤率仍只有3成，幾乎以餐飲業為主，或許受到外帶方便影響，路口周邊店家較吃香，也幾乎都有營業，其中最夯的仍是人氣美食QQ蛋。

▲瑞豐夜市重啟營業第三天，逛夜市人潮仍是稀稀落落。（圖／記者吳世龍攝）

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▲▼管委會在出入口進行防疫措施，員警緊盯民眾禁闖封鎖線。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday新聞雲》18日晚間7點走訪瑞豐夜市，3個入口都有管委會人員排班，協助民眾實名制、消毒和量體溫，其他出入口仍拉起封鎖線，派出所員警也在裕誠路主要出入口維持秩序，以防民眾闖進封鎖線，市府經發局則派員到夜市內走動，提醒民眾全程佩戴口罩、餐點全面外帶。

▲▼餐飲業營運居多，百貨、遊戲街幾乎黑壓壓一片。（圖／記者吳世龍攝）

記者觀察，以全數攤商近400攤來說，今日擺攤率約有3成，幾乎都是餐飲業，比重啟營業第一天來的多，不過逛夜市人潮仍是稀稀落落，倒是在周圍路口的店家較吃香，民眾叫餐後，不到10分鐘就能外帶離開，不必再進到夜市裡增加群聚風險，也因此周圍店家幾乎都有擺攤營業。

▲瑞豐夜市人氣美食QQ蛋，紅擊一時曾要排隊許久。（圖／記者吳世龍攝）

瑞豐夜市人氣美食QQ蛋，紅極一時都得排隊許久，店家表示，重啟營業第一天生意約是過去的2至3成，不過經媒體報導後，生意稍有好轉，大約有4成，但跟過去相比，還是差很多。

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