遭疑「確診死亡」和火化數差距大？陳時中：校正回歸不會用在這邊

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情已造成上百死，外界也質疑台灣是否會有「死亡校正回歸」，更有人質疑台灣新冠肺炎死亡人數和實際不符？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，校正回歸不會用在死亡，校正回歸當時是因為檢驗時程影響。另外，副指揮官陳宗彥也強調「遺體要火化前，一定都會有死亡證明，所以死亡統計數字都是非常清楚。」

針對死亡校正回歸一事，陳時中說，校正回歸不是用在這，是檢驗時序延遲，讓發病日或檢驗時間能做更好疫情判斷，但報告總數不變，不是這樣就減下來，總數仍存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，陳宗彥也補充，台灣因為高齡化社會的關係，所以每年死亡人數都在增加，在108年和109年，雙北火化遺體都是4萬2千多具，今年目前是1萬九千4百多。

陳宗彥強調，每具遺體要進到殯儀館火化一定要死亡證明書，戶政機關要做除戶，也都要死亡證明書，所以死亡統計數字都非常清楚的。

國內疫情死亡人數截至昨日達497人，各地火葬場6月火化人數大幅上升，雙北就比去年同期多了5至8成，有業者認為，按比例估算染疫死亡的人數可能與官方數據有落差，但實際情況為何，恐怕只有中央知道。根據新北市三峽火葬場統計，今年6/1至6/15火葬人數比去年同期暴增436件，外界質疑染疫死亡人數有蓋牌嫌疑。對此，新北市長侯友宜上午也承諾，會深入了解。

