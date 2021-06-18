桃園第二波疫苗19日展開！增設28接種站　分早午場分流施打

▲桃園市長鄭文燦18日表示，第二波疫苗施打19日展開，79歲至80歲登場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府這三天推動擴大疫苗接種服務，市長鄭文燦18日表示，經過這三天長者疫苗接種服務後，今天短暫休息後19日從79歲、80歲年齡組登場，市府分成上午場與下午場進行接種；另外，接種站也做微調，中壢區龍興國中取消，增加信義國小與新街國小站，大溪區田心國小也取消增加大溪國中，總計增加至28站。

鄭文燦18日上午主持防疫專案會時指出，這幾天醫護人員很辛苦，還必須利用下午時段進行長照機構到院施打，明天則從79歲、80歲這個年齡組開始施打，將分成上午場與下午場，上午場從8時至12時，分2個組別，下午場是2時至6時，也分成2個組別施打，同時也籲請民眾不要太早到，提前半小時到即可。

▲桃園市長鄭文燦18日表示，第二波疫苗施打19日展開，籲請民眾不要提前早到，提前半小時即可。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，疫苗接種站也做調整，中壢區龍興國中站取消，改增信義國小、新街國小；大溪田心國小也取消，增加了大溪國中，從原來25站增加到28站。

鄭文燦強調，這次高齡長者接種展現在流行病學上，我們長者的保護力比較弱，若染疫的話，重症率會比較高，無論從尊重長者、照顧長者角度，或從流行病學角度，都應該要努力的把高齡接種計畫完成；另外，社會局也針對獨居老人，全市約有2400多位，這3天81歲以上完成接種的有811位，將近9成出席，有723位出席，社工員都會打電話再三確認，獨居長者是否出席打疫苗。

此外，市府在復興區也採取除衛生所外，共設置7個站，這3天造冊人數414人，出席完成接種有356人，接種率是86.7%。原鄉長者出席率非常高，如果都會區長者是混合在一般社區接種站，原住民的保護也是很重要的。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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