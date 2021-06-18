民眾黨提案：執政黨官員手臂請留給國產疫苗

▲民眾黨提案，要行政院相關部會政務官也施打國產疫苗。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台灣進入大規摸施打疫苗階段。在國內疫情嚴峻的當下，政府力推國產疫苗，為了讓國人心安，民眾黨立法院黨團17日在立法院提案通過，未來不只是總統，行政院相關部會政務官都必須將手臂留給國產疫苗，才能真正彰顯政府支持國產的決心。

「我們從來不反對政府研發國產疫苗。」民眾黨指出，在蔡英文政府趕鴨子上架的疫苗政策之下，用獨樹全球的「免疫橋接」來進行緊急授權審查，多數民眾仍對國產疫苗的安全性、效力及是否能取得國際認證充滿疑慮。

國際上為了提高民眾對於國內疫苗的信心，各大元首都挺身而出。美國總統拜登在2020年12月、今年1月接種輝瑞疫苗；英國批准AZ疫苗的緊急授權後，首相強森為了替自家疫苗打破血栓疑慮，也宣布接種AZ疫苗。

民眾黨指出，蔡總統及賴副總統願意「親身」支持國產疫苗，我們樂見這樣的行為，但根據日前本黨委託趨勢民調公司所做的民調顯示，有近7成民眾不願施打包含國產疫苗在內的無國際認證疫苗，而這樣的數據，將會對未來的疫苗施打的推動造成重大壓力。

因此，民眾黨立院黨團17日在立法院臨時會提出，「行政院及其相關部會之政務官應全面接種國產疫苗」，希望由行政部門帶頭，率先施打國產疫苗，增加民眾對國產疫苗的信心。

「當然，官員必須等，人民不該等。」民眾黨指出，當務之急，還是進口充足的國際疫苗，讓國產疫苗有更多時間、空間可以進行三期試驗，依照國際慣例取得期中報告後，再上路施打，只有按部就班、尊重科學，才能讓民眾真正對國產疫苗感到安心。