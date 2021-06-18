郭台銘若跟上海復星買BNT？蔡英文4裁示定調「豁免權只給原廠」

▲針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院18日上午宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購一事。為此，總統蔡英文將在18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，討論授權採買疫苗一事，會中達成共識，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

對於若郭台銘最後是透過上海復星代理購買疫苗，蔡英文態度如何？如果上海復星出示德國原廠證明是否沒問題？張惇涵表示，第一個必須強調的是相關法律的豁免權只能給原廠，提供豁免權也是政府的責任。

事實上，總統府方面所稱的豁免權，指的也就是之前行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中在面對質詢時，多次對外強調的「訴訟豁免權」，而這也是一些大藥廠堅持只和中央政府談，不願與個人廠商接觸，因為司法豁免權和損害賠償責任的負擔，只有政府能做到。

在今天傍晚的三方會談中，蔡英文最後也做出了4點裁示，內容包括：第一，總統在稍早會見上當面、誠懇的感謝劉德音董事長、郭台銘董事長，謝謝他們的熱心義舉，政府立場很簡單，會窮盡一切可能跟努力，獲得更多、更穩定的疫苗供應來源。

第二，蔡英文指示行政院相關部會，持續、密集與2間企業進行協商，公權力的協助，務必在最短時間內完成相關授權文件，發函授權台積電、永齡基金會，各經取500萬劑原廠疫苗的供應。

第三，後續1000萬劑疫苗交貨期程，大家都有高度共識，大家一致認為，越快越好；也一致認為，必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣，投入後續大規模疫苗接種計畫。

第四，對於BNT原廠疫苗的洽購，蔡總統的立場清楚，多管齊下、多多益善，除了台積電、永齡基金會的投入之外，後續，台灣政府也會在德國政府協助下，持續與BNT及其代理商，共同商議，由政府採購今年及未來的疫苗。

張惇涵強調，三方今天在會談中達成高度一致的共識，「我們都希望是原廠製造、原廠包裝、直送台灣」，台積電、永齡基金會的洽購案，後續談判都還在進行中，目前沒有進一步的說明。

今天與會的，還包括總統府秘書長李大維、陳時中，行政院政務委員兼發言人羅秉成、台積電副總經理兼法務長方淑華、永齡基金會執行長劉宥彤。張惇涵說，會談的時間大約歷時1個半小時，氣氛非常融洽良好。