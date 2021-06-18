不斷更新／長輩打疫苗4天「44人猝死」　一張圖秒懂全台分布

記者趙蔡州／綜合報導

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，各縣市15日開放高齡者施打，不料卻持續傳出有接種者猝死，至今已經累積44例，《ETtoday新聞雲》整理出各縣市分布圖，讓讀者了解最新情況。

▲各縣市死亡人數分布圖。（圖／ETtoday新聞雲製表）

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台北市：累積4例（下列出18日新增）

►（18日上午11時許通報）台北市中山區一名89歲阿嬤15日打完疫苗後，連日發生嘔吐及發燒症狀，18日上午被家人發現倒臥床上明顯死亡。檢警後續將相驗遺體。

新北市：累積10例

►（18日下午3時許通報）新北市新增5例死亡。第一案為一名63歲男性，14日上午在洗腎診所接種，身患有慢性病，15日白天正常作息，晚間因跌到送往醫院救治，16日早上4時死亡。

第二案為一名86歲男性，15日上午在接種站接種，身患有慢性病，16日晚上9時出現發燒，17 日上午0時死亡。

第三案為蘆洲一名81歲女性，17日上午在護理之家接種，身患有慢性病，下午5時出現血氧低，晚間7時許送往急診急救，下午11:53個案死亡。

第四案為一名86歲女性，15日上午在三重區接種站接種，身患有高血壓，下午出現疲倦感，16日及17日作息正常，18日早上4:50發現個案沒反應便立即叫救護車，人員抵達現場時個案已死亡

第五案為板橋區一名99歲女性，16日下午在養護之家接種，為長期臥床長者，17日晚間11時許出現呼吸急促、血氧低送往醫院急救，18日凌晨2時許發現個案已死亡。



桃園市：累積6例

►（18日下午3時許通報）桃園市新增2名接種疫苗後的死亡個案，其中一名為91歲老翁，15日接種疫苗，本身有胃癌、攝護腺肥大的情況，17日晚間6時許失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，PCR陰性。

另一名長者於15日施打疫苗，17日上午7時14分死亡，本身有老人功能退化，曾看過失智症門診，法醫判定為正常死亡。

新竹市：累積2例

新竹縣：累積1例

苗栗縣：累積2例

台中市：累積7例

彰化縣：累積1例

雲林縣：累積4例

嘉義市：累積1例

嘉義縣：累積1例

►（18日下午2時許通報）嘉義縣18日發生第一起疑似疫苗猝死個案，中埔鄉某安養中心一名85歲老婦17日接種疫苗後，18日上午被安養中心照服員發現失去意識，立刻由救護車送往醫院急救，但到院時已無呼吸心跳，詳細死因仍待釐清。



台南市：累積1例

高雄市：累積1例

屏東縣：累積2例

南投縣：累積1例



►（18日下午通報）南投縣埔里基督教醫院附設護理之家一名75歲男性15日接種疫苗，18日突然臉色異常緊急送醫，被檢查時已無生命徵象，宣告不治。據悉，男子有糖尿病、高血壓慢性病史，惟死因是否和疫苗有關，仍待釐清。



