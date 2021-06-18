桃園5長者打AZ後猝死！鄭文燦：每人10萬慰問金並協助家屬善後

▲桃園市長鄭文燦18日表示，三天以來推動高齡疫苗接種服務，期間有5位長者在接種期間往生，原因雖尚在釐清，市府每人發放10萬元慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦18日主持防疫專案會議時表示，針對連續三天市府推動高齡者疫苗接種計畫，市府秉持精準、友善、有序原則，順利完成目標，感謝服務團隊全力以赴，總計有4萬728名長者完成接種，接種率為71.2%，若加上長照機構住民與洗腎病患共計19000人，整體施打率超過8成；不過截至17日晚間為止，有5位長者在施打疫苗後往生，目前尚無法判別跟疫苗有無直接關係，但市府每人發放10萬元慰問金，並請社會局與衛生局主動關懷家屬處理善後事宜。

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▲桃園市長鄭文燦18日主持防疫專案會議時指出，三天共接種逾七成以上長者，感謝服務團隊完成此重要防疫政策。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，市府推動高齡疫苗接種計畫，這三天81歲以上長者造冊人數為5萬7193人（含不在籍人數3681人），合計共4萬728人完成接種，接種率約71.2%，若再加上1萬2千名長照機構住民與工作人員、7千名洗腎患者疫苗接種，整體施打率已逾8成。這次接種計畫目標是保護長者，感謝接種服務團隊完成這個重要的防疫政策。

▲桃園市長鄭文燦表示，針對疫苗注射期間5位長者接種期間往生，市府每人發放10萬元慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，截至6/17日晚間為止，桃市總計有5位長者在疫苗接種期間過世，包括一位尚未施打疫苗時暈倒送醫不治；一位在施打後飲食噎住送醫不治；另外3位往生死因是否與疫苗施打直接相關尚待釐清。這5位長者不幸往生均令人感到不捨，針對疫苗接種期間，無論是否因接種疫苗往生，市府每人發放10萬元慰問金，並請社會局與衛生局主動關懷協助家屬處理善後事宜。

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