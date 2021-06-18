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這次不避大陸領空！「24萬劑莫德納」拚15:00抵台　班機航線圖曝光

▲▼華航載運24萬劑莫德納疫苗抵台。（圖／翻攝Flight Aware）

▲華航載運24萬劑莫德納疫苗抵台。（圖／翻攝Flight Aware）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心今日證實，下午將有24萬劑莫德納疫苗抵台，而下一批41萬劑則在這幾天接力來台。據消息人士透露，疫苗將在今下午由華航CI5556貨機運抵桃園機場，該班機從盧森堡起飛，中停杜拜再到台灣，外傳因航班未避開中國空域，抵達時間將從原訂15:50提早至15:00。不過華航表示，該班機依照飛行計畫執行。

指揮中心表示，第二批莫德納疫苗共有65萬劑，都是我國洽購的藥廠訂貨，將分2批次運送。消息人士向《ETtoday新聞雲》透露，第二批莫德納將由華航CI5556貨機載運，從盧森堡起飛，中間停留在杜拜，於下午4點多左右抵達桃園機場。

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指揮中心副指揮官陳宗彥今早在全國防疫記者會上表示，下午確實有一批疫苗會抵達台灣，約為24萬劑，效期到12月15日，至於確切的抵達時間，因為尚在飛行，所以預定下午4點多到。

▲桃機官網顯示，載運疫苗的貨機抵達時間有所變動。（圖／桃機）

▲桃機官網顯示，載運疫苗的貨機抵達時間有所變動。（圖／桃機）

上一批莫德納疫苗一樣是由華航CI5556貨機執飛承載，在5月28日抵台，不過當天航班延遲了近一小時，有消息指稱是因為繞開大陸領空而延遲。不過，指揮中心當時回應，按照飛行航線來看，是因為加油的關係才延誤1小時。

▲▼華航載運24萬劑莫德納疫苗抵台。（圖／翻攝flightradar24）

▲華航載運24萬劑莫德納疫苗抵台。（圖／翻攝flightradar24）

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