郭台銘買疫苗「民進黨內有不同意見」　陳時中：政府立場沒有改變

▲郭台銘、陳時中。（合成照／記者李毓康、洪巧藍攝）



記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取採購國外疫苗捐贈，郭台銘18日上午在臉書透露，在端午連假結束後，有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，並且表達希望會見總統蔡英文。對此，衛福部長陳時中表示，政府的立場一直都沒有改變，「我們絕對沒有要拒絕民間的力量」。

郭台銘18日上午在臉書表示，自己從5月23日起就經由各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府，可惜在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，並且希望能會見蔡英文，當面得到總統的回覆與承諾。

立法院長游錫堃18日召集朝野協商，繼續研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜，力拚完成三讀程序。會中，包括台灣民眾黨立委高虹安、國民黨立委陳玉珍、李貴敏等人皆關心郭台銘採購疫苗一事。

陳時中表示，民間有很多支持的力量願意幫助政府，「我們絕對沒有要拒絕民間的力量」，只是在採購的過程中，包括疫苗救濟、相關免責等，最後都需要由政府承擔。

陳時中強調，只要是合格的產品，政府基本上都會予以協助，「我們的立場一直都沒有變，會盡量做好」。

總統府發言人張惇涵稍早也表示，蔡英文始終樂意與郭台銘見面會談，對於郭台銘的提議，也會進行後續安排。

張惇涵說，對於郭台銘提案洽購疫苗之事務，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭台銘有所誤解，但期待郭台銘不要受到未經證實的傳聞所影響。

張惇涵強調，政府的立場不變，也正盡力促成這項計畫，期盼政府與民間通力合作，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。

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