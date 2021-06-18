他帶銬朝總統府狂奔！不想被關6個月　跑百米輸了...這下更糗

▲通緝犯葉家男不想坐牢6個月，戴著手銬狂奔總統府遭壓制逮回。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子葉家男因案遭判刑6個月確定，因拒不到案遭緝捕到案，卻在被送到台北地檢署發監前，突破警方戒護，帶著手銬朝總統府方向狂奔，隨即被警方追上壓制，葉除了立即被送到監獄服刑外，18日再因脫逃罪遭檢察官起訴並聲請簡易判決處刑。

葉家男和李姓同夥在2020年4月間，持油壓剪破壞台北市萬華區的某個貨櫃屋，偷走工程用鑽石鋸片、電鑽、水泥震動機等機具，葉男被判刑6個月，得易科罰金，但葉男本身有吸毒習慣，沒錢繳罰金，也不想坐牢，拒不到案入監，因此被台北地檢署發布通緝，葉男另外還涉及士林地檢署轄內的一件妨害公務案件。

淡水分局5月12日將他緝捕歸案後，中午12點40分先將他解送到士檢偵訊，下午3點40分再驅車送到北檢位於桃源街的執行科，1名警員負責警戒，另1名警員打開車門讓葉男下車，葉男竟趁此機會撞開警員，徒步沿寶慶路往博愛路總統府方向逃逸，警方跟在後方100公尺緊追，沒多久就把帶著手銬的葉男壓制逮捕歸案。

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