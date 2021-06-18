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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／求見蔡英文　劉宥彤：郭台銘準備好了「今天下午也可以」

記者蔡文鈴／台北報導

有意捐贈500萬劑BNT疫苗的鴻海集團創辦人郭台銘，與衛福部購溝通未果，18日再度在臉書撰文表示，官民合作的關係需要正式授權，希望能會見蔡英文。對此，身為郭台銘發言人的永齡基金會執行長劉宥彤稍早出受訪表示，郭董準備好了，希望可以快點跟蔡英文見面。

劉宥彤表示，郭台銘聽到這麼多謠傳，所以希望跟總統碰面了解，當面跟蔡英文報告，如果政府可以協助，就可以進行盡快進到實質的討論、看要如何改進，才會透過發表聲明想當面跟蔡英文懇談，因為大家都很著急，所以郭台銘方面也希望盡快把時間定下來，「郭董準備好了，今天下午也可以」，希望快跟蔡英文見面。

郭台銘日前表示，能在6月13日和主管機關開會，晚間又接獲陳部長來電，表達會協助本案，可惜的是在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。

郭台銘強調，他本人聲明在此事上絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗，最後為蒼生請命，希望能會見蔡英文總統，當面得到總統的回覆與承諾。

對此，總統府回應，蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談，會進行後續安排。總統府發言人張惇涵表示，總統府有三點立場，一、蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談，對於郭董事長的提議，也會進行後續安排。

第二、對於郭董事長提案洽購疫苗之事務，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭董事長有所誤解。但我們期待，郭董事長不要受到未經證實的傳聞所影響。

第三、政府的立場不變，也正盡力促成這項計畫。我們期盼，政府與民間通力合作，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源，確保國人健康安全。

▼永齡基金會執行長劉宥彤回應郭台銘疫苗採購議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼永齡基金會執行長劉宥彤回應媒體對於郭台銘先生聲明之提問。（圖／記者屠惠剛攝）

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