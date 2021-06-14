殺人犯躲精神病院「裝聾作啞」　忍不住聊天敗露「竟已潛逃16年」

▲男子潛逃16年終於被逮捕。（圖／翻攝寧海公安）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南一名男子16年前殺了人，之後四處潛逃，並於去年混入一間精神病院躲藏，還「裝聾作啞」一整年，讓別人都以為他是聽障人士。不過，最近他突然跟院內一名病人聊天，還說出了自己的名字，病人聽完後立即通報醫生，醫生又通報警方，導致他最終被逮捕。

根據《都市快報》報導，該名男子去年4月在浙江寧海的街頭乞討，警方發現後將他帶回派出所，但他卻不言不語，完全無法溝通，警方認為他可能是精神病患或聽障人士，於是將他交給民政局救助站，救助站又將他送入精神病院治療。

不過，最近精神病院卻突然聯絡了警方，表示該名男子不像精神病人，也不是聽障人士。原來，男子近日突然與一名病人聊天，透露自己是湖南人，還說了自己的名字與家人的姓名。

但該名病人的病況其實是間歇性的，他聽完了之後，馬上將男子的名字「欽X全」寫下通報醫生，醫生又通報救助站，救助站又聯絡了警方。

警方調查後發現，「欽X全」這個名字曾涉及湖南一樁命案，懷疑男子可能是在逃犯人，透落假裝聽障人士來逃避追捕，於是將男子傳喚到派出所調查。

男子最後向警方坦承自己是「欽X全」，曾在2005年與鐵路工程的包工頭發生衝突，殺死對方後四處逃跑，最近6年來都在寧海縣流浪。