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獨／南檢驚爆「疫苗打了」　全國檢方昨才准列冊「那要辦好心肝嗎」

▲台南地檢署上百名檢察官、書記官、法醫人員13日到復興國中（上圖）施打疫苗。（資料照／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署上百名檢察官、書記官、法醫人員13日到復興國中（上圖）施打疫苗。（資料照／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

疫情指揮中心15日剛宣布，負責相驗猝死案件的地檢署檢察官、法醫等人員，可列入第二類接種新冠肺炎疫苗順位，現在各地檢署還忙著編造施打名冊，卻傳出多個地檢署已提前施打，其中台南地檢署早在13日，已有上百名檢察官、書記官同仁，到台南市府接種站施打疫苗，其他地檢署檢察官得知後氣炸，「自己人偷打，這樣還要辦好心肝嗎？」

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌解釋，因為日前指揮中心透露，考量納入司法相驗人員，所以南檢先詢問台南市政府，檢察官、法醫屬不屬於第二類施打疫苗人員後，依市府回覆，把民眾接觸機會大的檢察官、書記官、事務官、法醫、司機、法警等第一線人員造冊，並在13日，到台南市東區復興國中的接種站施打AZ疫苗。

林仲斌表示，地檢署業務跟警方相似，會直接面對、接觸來自各地的民眾，所以才將這些第一線人員列冊，交由台南市府決定是否符合施打資格，至於地檢署內如人事、會計等行政科室同仁，則列為第二線人員，未被排入施打對象。

▲▼衛福部次長石崇良在立院答詢時表示，將研議對疑似新冠肺炎猝死案進行快篩。（圖／翻攝邱顯智臉書）

▲衛福部次長石崇良10日立院答詢立委，將研議對疑似新冠肺炎猝死案進行快篩。（圖／翻攝邱顯智臉書）

回顧檢察機關是否列入疫苗優先順位爭議，從5月中雙北開始出現大量猝死案例開始，基層檢察官以及檢改團體透過各種管道疾呼，很多猝死民眾死後才確診，形同讓檢察官、法醫和第一線處理警員，都是暴露在新冠肺炎病毒感染風險下，經法務部行文爭取後，指揮中心終於同意把外勤相驗人員列入施打名單。

沒想到15日指揮中心才准檢察機關外勤人員排入優先施打，有些地方還在趕著造冊，卻傳出早有地檢署已經打完，有其他地檢署檢察官氣憤表示，「檢察官自己都偷打，有立場辦好心肝嗎？」「檢察官要不要查自己先」。

還有檢察官擔心，南檢的行為可能讓好不容易爭取到的外勤疫苗保障被取消，「濫用別人努力的心血」，不過也有檢察官認為，「算了，偷打是人性」，「疫苗不夠才是主因，查誰偷打查不完」，也有的人不為所動「願意和蔡總統一起把手臂留給國產疫苗」。

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