不只南檢比中央快！這地檢署5月底60人打疫苗　法務部長：無從介入

▲新竹地檢署5月底已安排5、60名檢察官和書記官接種疫苗，比指揮中心核准早半個月。（圖／資料照）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

台南地檢署傳出比中央決策早2天安排上百名檢察官、書記官施打新冠疫苗事件，引起其他地檢署質疑「偷打」，記者追查發現，新竹地檢署其實早在5月底，就經衛生單位列為第二類優先順位，安排約60名同仁接種，對於多個地檢署提前施打疫苗，法務部長蔡清祥並未苛責，僅表示無從介入地方政府作法。

中央疫情指揮中心6月15日發文法務部，同意檢察機關第一線處理猝死案件相驗人員，排入第二類「中央及地方防疫」優先施打順位，各地檢署接獲通知後趕造施打名冊，卻傳出台南地檢署早在13日，指揮中心尚未決定前，就有上百人已完成疫苗接種，經媒體報導後，引起網友爭論質疑「南檢都可以偷打，那小(好)心肝是辦爽的嗎」。

不過據了解，新竹地檢署在更早之前，就已經有檢察官施打疫苗，竹檢發言主任檢察官陳玉華17日證實，竹檢因為外勤相驗環境較為複雜且危險，時常要進入喪宅或私立禮儀公司，為了確保相驗人員的安全，在5月底接獲新竹市衛生局公函，獲准列為第二類修先施打人員，以維持防疫量能。

▲法務部長蔡清祥表示無從介入各地方政府的作法考量。（資料照／記者屠惠剛攝）

陳玉華表示，當時已有約60位檢察官與書記官前往接受疫苗接種，但如今中心公布納入的公務車司機等，其他有可能暴露染疫風險的人員，都未列入施打對象，因此在收到法務部、高檢書發函後，已再將這些遺漏人員造冊送交中央。

對於有地檢署在中央核准前就已施打疫苗，引發基層以及民眾分別質疑特權、偷打，負責督導檢察機關行政業務的法務部長蔡清祥17日上午沒有任何苛責，僅表示，法務部一切都依照中央疫情指揮中心的指示，通知各地檢署造冊，對於各地方政府的作法，法務部並不知情，況且這也是各地方政府的考量，法務部無從介入。

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