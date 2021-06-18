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社會 社會焦點 保障人權

信義區恐怖天橋！撿屍狼臉埋胸前　她驚醒呼救竟爆不堪內幕

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲女子因為酒醉加上吸毒意識不清倒在天橋樓梯上遭人性侵。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

40多歲的簡姓男子年初在台北市信義區人行天橋上，發現有個年輕女子坐在樓梯上睡著，簡男來回走動試探，發現女子已意識不清，竟起意撿屍，把女子拖到天橋下隱密處掀開衣裙，就把頭埋在女子胸部親吻，並以手指性侵得逞，女子驚醒掙脫簡男，手腳並用地爬上樓梯大聲呼救，台北地檢署依趁機猥褻罪起訴簡男。

檢警調查，被害女子是在2021年1月3日清晨3點半左右，因喝酒加上吸毒而意識不清，坐臥在信義區松壽路ATT 4 FUN旁的天橋階梯上昏睡，簡男經過時發現，刻意在多次上下天橋樓梯，趁機碰觸女子身體，還打開手機的手電筒照明功能，觀察測試女子的狀況。

簡男確認女子已經無法抗拒後，就把女子帶到天橋旁的隱密處坐著，並把女子抱到自己的大腿上，將女子的連身衣裙拉到胸口，脫去內衣褲後，一手撫摸並親吻女子胸部，另一手則插入女子下體，女子驚醒看到有個人頭在胸前，嚇到立即掙脫，但因四肢無力，只能手腳並用地爬上天橋樓梯並呼救。

警方趕到現場帶女子去驗傷採驗，並根據監視器畫面追查到簡男涉案，由檢察官依法提起公訴，但被害女子的尿液送驗，曾在事發前96小時內，施用二級毒品甲基安非他命等毒品，將被依毒品案另行偵辦。

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