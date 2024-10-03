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全球防疫封鎖讓月亮大降溫！　印度研究：表面降低8至10度

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究顯示2020年全球的疫情封鎖措施影響到月亮溫度；圖為2021年4月27日的超級月亮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

印度一項研究表明，2020年全球新冠疫情期間的防疫封鎖，不僅改變了地球上的生活，甚至影響到了月球表面溫度。研究發現，封鎖期間月球表面溫度下降了8至10度凱氏溫度（K），顯示人類活動對月球的影響可能遠超出預期。

根據《印度時報》報導，這份發表在《皇家天文學會月報：快訊》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters）的研究指出，在2020年4月至5月全球防疫封鎖的高峰期，月球表面出現異常的降溫現象。研究認為，這與全球人類活動減少有關。

印度物理研究實驗室（PRL）的研究員普拉薩德（K Durga Prasad）和艾比利（G Ambily）透過美國太空總署（NASA）的月球勘測軌道飛行器（LRO）數據，分析了2017年至2023年期間月球正面6個地點的夜間溫度，結果顯示2020年防疫封鎖期間，這些地點的月球表面溫度比往年同期低了8至10度K。

研究團隊指出，這一降溫可能是由於封鎖期間地球輻射熱能減少所致。隨著人類活動減少，溫室氣體和氣溶膠排放量也大幅減少，地球大氣層向外輻射的熱量也隨之降低，影響到了月球的溫度變化。

普拉薩德表示，研究覆蓋了12年的觀測數據，為保持一致性，最終選取了2017年至2023年7年的數據進行分析，涵蓋了疫情封鎖前後的3年。數據顯示，2020年所觀測的月球地點最低溫為96.2K，而2022年最高溫達143.8K。

整體來看，2020年的溫度普遍較低，隨後在2021和2022年逐步回升，這段時間地球上的人類活動也開始恢復。

報告強調，研究已排除太陽活動和季節性變化等其他可能影響因素，得出的結論是疫情封鎖是月球溫度變化的主要原因。

儘管如此，研究人員也承認，還需要更多的數據來證實地球輻射熱能變化與月球溫度的關聯性。他們表示，未來在月球設立的觀測站可能會對深入研究地球氣候和環境變化提供珍貴的數據。

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