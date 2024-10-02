新冠「XEC變異株」台灣已1例　專家示警：冬天疫情恐升

▲專家預估冬季疫情會再上升。（示意圖／CFP）

文／中央社

COVID-19變異株XEC疫情持續升溫，全球已10多個國家報告病例，以歐洲最嚴峻。台大公衛教授陳秀熙今天示警，儘管台灣僅1例XEC境外移入，隨冬季來臨，仍面臨疫情可能上升威脅。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，陳秀熙今天透過新聞稿說明，COVID-19病毒變異株XEC由突種病毒株KS.1.1與KP.3.3組成，自8月以來，全球已有15至23個國家報告XEC病例，又以歐洲的疫情情況更為嚴重。

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陳秀熙說明，英國近期也發出XEC疫情警示，顯示出31.5%的病例增長，與前一週相比增加了530例，英國及歐洲的病例激增風險不容忽視；根據基因定序結果，台灣目前僅發現1例境外移入XEC病例，尚未有本土病例，仍需持續監測以確認情況。

隨著冬季來臨，陳秀熙強調，加上國際貿易和人員交流增加，東南亞國家，包括台灣，可能面臨疫情上升威脅，呼籲脆弱族群務必自10月1日起，接種衛生福利部疾病管制署推行的疫苗，並在公共場所遵守佩戴口罩和保持社交距離的規定，家庭內的通風設備也需加強，以降低感染風險和減少傷亡。

今年度公費流感與COVID-19疫苗分2階段開打，第1階段自10月1日起，由65歲以上、原住民55歲以上者，以及醫事及衛生防疫相關人員、安養或長照機構受照顧者及工作人員、孕婦、6個月內嬰幼兒的父母、托育人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、高中職以下學生、具潛在疾病者，和禽畜相關及動物防疫人員等優先開打。

第2階段則自11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗；並開放所有年紀滿6個月以上民眾接種COVID-19新款疫苗。