吳思瑤當媽祖的面喊話蔣萬安　「勸藍委回頭是岸勿與全民為敵」

▲吳思瑤、蔣萬安參加關渡宮媽祖文化節活動。（圖／翻攝吳思瑤Threads）



記者杜冠霖／台北報導

昨（4日）立法院「藍白合」，再度封殺114年度中央政府總算案。民進黨立委吳思瑤、台北市長蔣萬安今出席同場活動，吳致詞時也當場向蔣萬安喊話，她列舉多項卡關預算並表示，蔣市長支持藍白惡擋預算嗎？「市長應該發揮影響力，讓台北5位國民黨立委站在民意的一邊，還可以說服更多國民黨立委回頭是岸，而不是與全民為敵。」

昨立法院會中，針對行政院總預算案，民眾黨團提案僅限列，變相封殺總預算案，最終進行表決，以「藍白合」56票贊成、50票反對通過，而白委張啓楷、藍委柯志恩、蘇清泉及配合藍黨團的陳超明皆未投票，綠營則是澎湖立委楊曜因班機問題，未能到場投票。

明年度總預算案兩度遭藍白聯手杯葛，更創下在程序委員會封殺總預算案首例，無法列入立法院院會議程，雖去年已編列的常態預算未受影響，但新編列的社福津貼、教育層面的補助、醫療方面的癌篩與新藥補貼，以及地方基礎建設升級與治水預算、消防安全改善、癌症新藥補助以及軍公教加薪等都受影響。

吳思瑤表示，早上參加關渡宮媽祖文化節活動，與蔣萬安同台，感謝媽祖庇佑加持，颱風台北沒有太大災情。但有些話不吐不快，自己致詞時便公開對蔣市長喊話。吳提及，昨天山區多處坍方，整個災救復原工作漏夜進行，今天凌晨四點終於恢復陽金公路通行。如果沒有災防預算，如何避災救災？「市長知道嗎？被國民黨卡住的治水災防預算，是365億！」

吳思瑤強調，基層公務人員服務鄉里，戮力從公。如果藍白繼續惡擋明年加薪222億預算，北市公務同仁都是受害者。市長認同嗎？自己感謝市長蒞臨今天關渡宮舉辦的健康路跑以及舞龍舞獅競技活動，一起推動基層運動。但是，在立院被擋下的教育新增預算是335億，包括強化推動全民體育的25億，市長同意嗎？

吳思瑤表示，為民發聲自己可沒在客氣，「市長是民選的，您應該發揮影響力，讓台北5位國民黨立委站在民意的一邊，而不是與全民為敵；如果市長願意，還可以說服更多國民黨立委回頭是岸，行使職權審查預算。」

吳思瑤坦言，很遺憾很可惜，接下來致詞的蔣萬安並沒有正面回應她的請求，「媽祖慈悲，以蒼生為念。我相信媽祖會認同我說的話。為民發聲，不分顏色。蔣萬安還要已讀不回嗎？」