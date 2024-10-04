藍白再度聯手封殺總預算案　綠委嘆：傷害全民！比颱風還不長眼

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨與民眾黨立委今（4日）在立法院院會表決時，再度以56票多數成功封殺「114年度中央政府總預算案」。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，這種立委，傷害全民比颱風還不長眼，此外，民進黨立委黃捷也感慨，藍白毫無道理的杯葛，最終受傷的仍是人民。

吳思瑤提到，藍白再次表決擋下總預算的列案，就是藍白這些立委，只搞政爭，不顧民生，一場風災釀成災情，並沒有讓藍白立委體恤民意，回頭是岸。

吳思瑤指出，藍白不只不給審查，是連列案都擋，更扯的是，癱瘓憲法法庭的《憲法訴訟法》藍白硬是列入議程，鬥臭司法比審查總預算更重要、更優先。眼見藍白立委的行徑，吳思瑤不禁痛批，這種立委，傷害全民比颱風還不長眼。

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，黃捷也提及，她很遺憾，綠委們善盡職責到場表決，還是無法改變藍白立委的傲慢與蠻橫，讓國民黨和民眾黨以56票多數，再次杯葛掉總預算。

黃捷直指，山陀兒颱風對高雄帶來重大災損，全市無一倖免，各縣市也有嚴重災情，但藍白仍對人民的需求視而不見，為此，她強調，救命錢一刻不能等，藍白毫無道理的杯葛，最終受傷的仍是人民，並透露，自己準備回高雄繼續勘災。