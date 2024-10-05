藍嗆賴清德國慶晚會未待全程「鄙視國家」　綠委：馬英九任內僅出席2次

▲總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）



記者杜冠霖／台北報導

113年國慶晚會將在今（5日）登場，有媒體報導，指總統賴清德雖然將出席但會快閃、且大部分時間都待在休息室中，有失總統風度，藍營更痛批賴清德鄙視中華民國。對此，綠委吳思瑤表示，兩萬多位觀禮者，動線、安全、維安都是高難度，偏偏藍營還在政治操作，回顧歷年國慶晚會，國民黨怎麼不說前總統馬英九任內只出席兩次，還有一次爆發弊案，之後直接停辦晚會，國家過生日，在野陣營何必搞得烏煙瘴氣？

有關特定媒體報導，賴清德總統出席國慶晚會，將刻意待在休息室避開唱國歌、鄙視國家一事，總統府發言人郭雅慧表示，這是一則不正確且別有用心的報導，總統受邀參與國慶晚會，因應流程規劃以及場館環境觀眾眾多，基於維安考量且兼顧避免擾民，因此並未全程出席。

郭強調，報導內容稱總統「待在休息室裡」等，是刻意錯誤描述，誤導國人並製造分歧與對立，提醒媒體報導前應以事實為基礎，詳實查證，勿惡意扭曲解讀。

對於藍營議員如柳采葳等人質疑賴清德歧視中華民國，吳思瑤批評，藍營造謠搞分化，連自己國家生日都不放過？再過兩個小時國慶晚會就要舉辦，相信所有參加者都滿懷期待開心赴會，包括賴總統。好事當前，偏偏藍營還在搞政治操作，以錯誤資訊「賴總統避唱國歌快閃」製造對立、誤導國人。

吳思瑤表示，大巨蛋今晚有三大挑戰：首度舉辦國慶晚會、首次舉辦演唱會、國家元首首度進入大巨蛋，兩萬多位觀禮者，動線、安全、維安都是高難度。避免擾民也考量維安，賴總統蒞臨晚會致詞後離場，這些規劃皆與主辦方協調，怎麼有心人還能大作文章？

吳思瑤指出，事實上，回顧歷年國慶晚會就知道，也沒有每位總統都全程出席。藍營怎麼不說馬英九任內「只參加兩次國慶晚會」？2008年，馬英九晚會後半場進場致詞，隨後釋放焰火、2009年，未舉辦國慶晚會、2010年蕭萬長副總統代表出席、2011年建國百年馬出席，爆發「夢想家」弊案、2012年後馬政府停辦四年國慶晚會。

吳思瑤指出，比較一下民進黨執政時期，蔡英文任內開始每年舉辦國慶晚會，成為國家慶生的慣例與傳統，今年也不例外，晚會如常舉辦，賴總統親自出席。國家過生日，國人要團結而不是搞分化，大家都想開心過國慶，在野陣營何必搞得烏煙瘴氣？