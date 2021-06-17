快訊／軍人當街槍斃前女友遭羈押禁見　法官2關鍵原因裁定：殺意堅定

記者柯沛辰、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉16日傍晚驚傳情殺案，23歲義務役梁姓軍人與22歲王姓前女友相約談判，不料疑似復合破局，竟當街朝女方胸口開槍，導致王女送醫不治。檢方偵訊後，認定梁男涉犯殺人、槍砲彈藥管制條例，罪嫌重大，有串證逃亡之虞，因此向法院聲押禁見，17日晚間獲准。

嘉義地方法院法官洪嘉蘭表示，被告涉犯為殺人重罪，於疫情期間還特意南下，犯意堅定，且當眾射殺死者，惡性甚重，另被告表示槍枝是向他人購買，在該人未到案前仍有串證之可能，故予以羈押禁見。

檢警調查，梁男在宜蘭某陸軍部隊服役，與22歲王女交往約半年，雙方因故分手，但梁男疑似不甘遭兵變、女方避不見面，趁休假從台北搭客運南下，16日傍晚5點多抵達水上鄉柳鄉村女方阿姨家，要求王女出來談判。

▲梁男與王女在女方阿姨家門口談判。（圖／記者翁伊森翻攝）

兩人一言不合，在王女阿姨家門前吵了起來，梁男見復合無望，從包包裡掏出改造槍支威脅，當街扣下扳機，結果第一發卡彈。當下女方表哥見狀，一度以為是玩具槍，怎料梁男再次扣下板機，一槍命中女方胸口，導致王女送醫不治。

槍聲一響，王女表哥立刻從家中衝出壓制梁男，附近鄰居見狀也紛紛協助壓制。警方到場後，將梁男上銬逮捕，並起出1把改造手槍及7發子彈。法醫相驗後，確認王女胸口正中一槍、無其他外傷，子彈卡在體內，17日下午解剖相驗。

梁男17日透過視訊接受訊問時，坦承改造槍枝是向他人購買，但檢訊認為，梁男預謀殺人，又涉違《槍砲彈藥管制條例》，均屬最輕本刑5年以上有期徒刑，因此向法院聲請羈押禁見。

▼梁男射殺22歲前女友，事後遭女方表哥飛撲壓制。（圖／記者翁伊森翻攝）

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