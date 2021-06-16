洪孟楷爆朴子工業區已為國產疫苗造冊　憂弱勢勞工、移工淪白老鼠

▲洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國產疫苗尚未獲衛福部緊急授權（EUA），然而國民黨立委洪孟楷16日卻接獲嘉義朴子工業區員工陳情，指出該工業區不僅已在做國產疫苗造冊，還把工業區的外籍移工列為可造冊施打對象。洪孟楷批評，挑最弱勢的勞工和移工開刀，若未來施打後安全出問題，誰能負責？請蔡政府說清楚，不要讓施打國產疫苗的對象淪為實驗白老鼠。

洪孟楷16日晚間在臉書以「扯！國產疫苗施打『超前部署』！？EUA難道只是過場？勞工、移工淪為白老鼠！」為題發文。他氣憤指出，，16日接獲嘉義朴子工業區員工陳情，指出接到公文已經在做國產疫苗施打造冊前置作業，但國內不僅還未通過國產疫苗EUA，且疫苗保護力尚不確定能否擋下病毒，更嚴重的是，雖然本國勞工如果不想打國產疫苗可不列入名冊，但工業區的外籍移工卻被「鼓勵列入名冊」。

洪孟楷譴責，此舉讓移工形同被強迫直接施打，他們不是「二等勞工」，更拒絕把勞工、移工當成疫苗白老鼠。

「根據中央疫情指揮中心6月9日公布的疫苗公費接種對象前七大類，並沒有將工業區從業人員列入。同時從民眾提供的施打通知單中明顯看出，在國際認證疫苗都沒有確認到貨的情況下，經濟部針對國內工業區從業人員大規模施打疫苗的規劃，是否就是要讓勞工施打國產疫苗！之前PTT就有在討論：『移工是不是國產疫苗的最佳白老鼠』？簡直一語成讖！」

洪孟楷提出4項質疑：第一，憑什麼國產疫苗尚未EUA通過，經濟部工業局已經針對全台多處工業特定區，發公文要求制定國產疫苗施打造冊作業？民進黨政府不演了，國產疫苗一定會過是嗎？

第二，衛福部長陳時中之前承諾國人有選擇疫苗的權力，透過工廠直接要求員工，這是不是強迫接受國產疫苗不讓人民選擇？

第三，即便是要當作第三期人體實驗受測對象，是否也應該按照臨床試驗讓每個人簽同意書跟付費？美國三期受測者平均每人可拿約3萬美金（約新台幣83萬），請問台灣標準在哪裡？

第四，把只有二期試驗的國產疫苗讓工業區員工跟移工先施打，到底是歧視還是福利？會不會讓最基層勞工跟移工為了要保住工作而被迫配合施打？

洪孟楷批評，連EUA都未通過就已經要造冊施打，還挑最弱勢的勞工和移工開刀，如果是重視他們，為何不見將他們列入優先施打疫苗接種對象中，這樣的操作手法等於是對國產疫苗與底層勞工的雙重打擊，未來施打後安全出問題政府誰要負責、誰能負責？「請蔡政府說清楚講明白，不要讓施打國產疫苗的對象真的淪為實驗白老鼠！」

洪孟楷也喊話，歡迎其他工業區或勞工朋友，有收到類似的造冊命令，敬請提供，我們一起來要求蔡政府講清楚。

▼洪孟楷16日接獲嘉義朴子工業區員工陳情。（點圖可放大／翻攝自洪孟楷臉書）