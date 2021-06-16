超商女店員「感染源不明」！簡訊找1500人廣篩　嘉義啟動社區篩檢

記者許力方／綜合報導

嘉義縣15日新增1確診，為東石鄉的42歲統一超商女店員（案13302），感染源不明，超商立即停業2天，匡列家庭、職場24名接觸者，檢驗皆陰性，另依書面實聯制電話訪視340名客人，1人有症狀，轉介篩檢為陰性，加上1218筆簡訊通知，高達1582人有接觸史，衛生局決定16日啟動社區篩檢，對象是女店員的鄰居、風險民眾和實聯制留下家用電話的人。

▲嘉義東石一名超商女店員確診，感染源不明 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）



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女店員未婚與父母同住於東石鄉，有慢性病史生活單純，服用過敏免疫風濕科的藥物，在嘉義足跡相對單純，13日感覺疲累、出現喉嚨痛、發燒症狀，由父親開車至醫院就醫採檢，隔天確診，Ct值19，由119救護車後送住院。超商立即暫停營業2天清消，匡列家庭10名、職場14名接觸者，24人PCR篩檢皆陰性。

▼女店員「感染源不明」！簡訊找1500人廣篩。



東石鄉長林佳瑩表示，由於該超商外客較多，加上女店員本身免疫力較差，有時候會吃一些免疫的藥物，所以感染源是環境的汙染，或是跟外客的接觸？目前還在釐清中。

女店員發病前3天在超商輪值，衛生局依照疾管家QR Code資料1218筆以簡訊通知顧客自我健康監測，店內書面實聯制資料共計340筆，連夜電話訪視，1人有症狀，轉介篩檢為陰性，由於感染源不明，衛生局16日決定啟動社區篩檢，對象包括一、副瀨村及永屯村匡列鄰居以及地方人士提供相關可能暴露民眾，以及二、紙本實聯制留家用電話者一一聯絡，經評估列需篩檢者。

衛生局提醒這兩者聯絡於16、17日下午2至5點，這兩天至東石鄉衛生所篩檢站進行PCR採檢，至於疾管家及紙本手機通聯民眾，發放簡訊請其如有疑似症狀，憑簡訊至部立朴子醫院於16、17、18日下午2點至4點，共三天進行快篩。

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