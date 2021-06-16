快訊／嘉義男槍殺22歲女友！　到院前失心跳「胸口中彈亡」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉16日傍晚驚傳槍響，傳為男女感情糾紛，男子憤而持槍對前女友開槍，現場槍聲大作，周圍住民隨即通報警方，警方到場後將行兇男子壓制逮捕並移送。

▲嘉義縣水上鄉柳鄉村傳槍響，開槍兇嫌被警方壓制在地。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上分局表示，16日17時許接獲轄內發生槍擊案，警方於現場逮捕現行犯，經查梁姓犯嫌因與被害人發生感情糾紛，雙方談判不成，梁嫌憤而持改造槍枝槍擊前女友，現場並起獲獲犯案改造槍枝1把及子彈7發等證物；被害人經緊急送醫後仍宣告不治，全案依違反刑法殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦中。

據了解，女子與梁嫌僅為相識友人並非情侶，但梁嫌長期對被害人有好感，趁當兵休假前往女子家試圖與其邂逅，女子也由胞兄陪伴，但梁嫌不知何故言談中拿出改造槍枝在被害女子胸前作勢擊發卻多次卡彈，直到不經意擊發，槍聲大響引來旁人注意，被害女子哥哥也應聲將梁嫌壓制，被害女子倒地後失去呼吸心跳，警消到場後將女子送醫急救，仍不治。

被害22歲女子16日下午5點多被送至嘉義榮醫院已無呼吸心跳，院方急救無效。嘉義縣警察局長廖訓誠第一時間獲報後，立即率水上分局分局長程純濱、刑警大隊大隊長徐名谷到場，警方積極追查槍枝來源及犯案動機。

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