南投第二批1萬300劑AZ疫苗到貨　造冊分流19日起全面開打

▲南投第二批AZ疫苗送抵冰存。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今接獲第二梯AZ疫苗，南投縣政府指出，本次獲中央疫情中心撥配1萬300劑，主要提供第六類對象施打，86歲（原民76歲）以上長者不分戶籍地，將透過民政村里系統造冊，刪除首批已施打對象，採分齡、分眾、分流方式，預計將於本周末19、20日全面辦理社區接種。

1萬300劑AZ疫苗於今天中午送抵南投縣，縣府衛生局人員火速清點並入庫冰存；副縣長陳正昇下午邀集府內各處處長、13鄉鎮市長、民政課長，召開第二批AZ疫苗施打流程說明會。

▲南投縣第二批AZ疫苗，由86歲（原住民76歲）以上長者優先施打，並逐戶發單通知。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，第二批疫苗劑量仍無法滿足需求，只能優先供86歲（原民76歲）以上，亦即民國24年（原民為民國34年）及以前出生的長者接種，分齡、分流施打，希望國內疫苗劑量能早日讓所有縣民都「想打就有得打」；縣府在13鄉鎮市都設置大型接種站，並將各鄉鎮市各自分配為府內各處的責任區，由各處長在施打期間進駐督導並即時應變。

衛生局指出，這次由縣府印製新冠肺炎接種通知單，符合上述資格的長輩，將在明（18）日前接到村里鄰長送達的通知單，若沒收到可先洽詢村里鄰長或村里幹事，請符合資格的長輩攜帶健保卡、身分證、新冠肺炎接種通知單到場；如有戶籍在外縣市但與子女同居縣內，或戶籍和居住鄉鎮市不同等未在籍者，仍可憑身分證、健保卡就近接種疫苗。

▲第二批AZ疫苗，南投縣由86歲（原住民76歲）以上長者優先施打。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局強調，為免群聚和苦候，通知單列出的接種時間以「小時」為單位，如「上午9點到10點」，請民眾務必配合、準時前往指定地點，不過若錯過時間，19、20兩日內仍可補打，隨到隨打。

縣府民政處則補充，因通知單名冊是依戶政系統產生，如有近期過世但尚未辦理死亡登記除戶證明的長者家屬接獲通知，務請包容見諒；陳正昇也對所有第一線提供接種服務和通知的醫護人員、鄉鎮公所村里長致謝。

縣府指出，南投首批18,000劑AZ疫苗截至昨（16）日，第六類撥配的1萬1304劑已完成7910劑（施打率70%），有166人完成預約但未依時間到場接種，將於19日前施打完畢，預計10天後75歲以上部分族群將產生免疫防護網保護力；第一至第五類分配6696劑，已完成2780劑（施打率41.5%），仍陸續規劃依序接種中。



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