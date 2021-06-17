　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投第二批1萬300劑AZ疫苗到貨　造冊分流19日起全面開打

▲南投第二批AZ疫苗送抵冰存。（圖／南投縣政府提供）

▲南投第二批AZ疫苗送抵冰存。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今接獲第二梯AZ疫苗，南投縣政府指出，本次獲中央疫情中心撥配1萬300劑，主要提供第六類對象施打，86歲（原民76歲）以上長者不分戶籍地，將透過民政村里系統造冊，刪除首批已施打對象，採分齡、分眾、分流方式，預計將於本周末19、20日全面辦理社區接種。

1萬300劑AZ疫苗於今天中午送抵南投縣，縣府衛生局人員火速清點並入庫冰存；副縣長陳正昇下午邀集府內各處處長、13鄉鎮市長、民政課長，召開第二批AZ疫苗施打流程說明會。

▲南投縣第二批AZ疫苗，由86歲（原住民76歲）以上長者優先施打，並逐戶發單通知。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣第二批AZ疫苗，由86歲（原住民76歲）以上長者優先施打，並逐戶發單通知。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，第二批疫苗劑量仍無法滿足需求，只能優先供86歲（原民76歲）以上，亦即民國24年（原民為民國34年）及以前出生的長者接種，分齡、分流施打，希望國內疫苗劑量能早日讓所有縣民都「想打就有得打」；縣府在13鄉鎮市都設置大型接種站，並將各鄉鎮市各自分配為府內各處的責任區，由各處長在施打期間進駐督導並即時應變。

衛生局指出，這次由縣府印製新冠肺炎接種通知單，符合上述資格的長輩，將在明（18）日前接到村里鄰長送達的通知單，若沒收到可先洽詢村里鄰長或村里幹事，請符合資格的長輩攜帶健保卡、身分證、新冠肺炎接種通知單到場；如有戶籍在外縣市但與子女同居縣內，或戶籍和居住鄉鎮市不同等未在籍者，仍可憑身分證、健保卡就近接種疫苗。

▲第二批AZ疫苗，南投縣由86歲（原住民76歲）以上長者優先施打。（圖／南投縣政府提供）

▲第二批AZ疫苗，南投縣由86歲（原住民76歲）以上長者優先施打。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局強調，為免群聚和苦候，通知單列出的接種時間以「小時」為單位，如「上午9點到10點」，請民眾務必配合、準時前往指定地點，不過若錯過時間，19、20兩日內仍可補打，隨到隨打。

縣府民政處則補充，因通知單名冊是依戶政系統產生，如有近期過世但尚未辦理死亡登記除戶證明的長者家屬接獲通知，務請包容見諒；陳正昇也對所有第一線提供接種服務和通知的醫護人員、鄉鎮公所村里長致謝。

縣府指出，南投首批18,000劑AZ疫苗截至昨（16）日，第六類撥配的1萬1304劑已完成7910劑（施打率70%），有166人完成預約但未依時間到場接種，將於19日前施打完畢，預計10天後75歲以上部分族群將產生免疫防護網保護力；第一至第五類分配6696劑，已完成2780劑（施打率41.5%），仍陸續規劃依序接種中。
 

►360度全面殺菌　同時去除空氣異味

►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊　松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳

►戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰？來看南投首例

►日月潭水位回升　清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」

►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

ET快訊
王仁甫、季芹YouTube收入曝　「只能買1包科學麵」
消防局突收Super Junior包裹！打開是「千件隔離衣」
好市多驚見「超眼熟神器」　網讚：用24年
「22瓶疫苗多打50人」湊瓶遭質疑　醫師：為多救人願受罰
離奇倒台灣大道被輾斃　女「身分曝光」育有一子
健身大叫怪聲「被酸台灣過氣明星」　辰亦儒回應了

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南18日起開放83歲以上高齡長者接種疫苗　13520人受惠

台塑麥寮六輕廠再傳1確診　21歲桃園工讀生曾與確診者足跡重疊

南投第二批1萬300劑AZ疫苗到貨　造冊分流19日起全面開打

陳俊達「公主抱」96歲阿嬤進衛所打疫苗　網友瘋傳成美景

台南市173處社區照護暫停共餐　黃偉哲感謝璨揚企業捐贈三萬份料理包關懷長輩

感謝醫護全心為長輩施打疫苗　趙正宇贈茶點打氣

竹市為攤商紓困　公有市場5、6月租金全免

造冊5萬人已施打4萬人　桃市府：疫苗安全無疑慮

安心上工條件鬆綁　屏縣855個防疫生力軍6／18登記受理

台灣下水道2處偵測出新冠病毒　許以霖：這2處都不在台南

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

台南18日起開放83歲以上高齡長者接種疫苗　13520人受惠

台塑麥寮六輕廠再傳1確診　21歲桃園工讀生曾與確診者足跡重疊

南投第二批1萬300劑AZ疫苗到貨　造冊分流19日起全面開打

陳俊達「公主抱」96歲阿嬤進衛所打疫苗　網友瘋傳成美景

台南市173處社區照護暫停共餐　黃偉哲感謝璨揚企業捐贈三萬份料理包關懷長輩

感謝醫護全心為長輩施打疫苗　趙正宇贈茶點打氣

竹市為攤商紓困　公有市場5、6月租金全免

造冊5萬人已施打4萬人　桃市府：疫苗安全無疑慮

安心上工條件鬆綁　屏縣855個防疫生力軍6／18登記受理

台灣下水道2處偵測出新冠病毒　許以霖：這2處都不在台南

房東突傳訊關心！正妹房客收消息愣住：好有效率　上萬人暖哭

7點開冷氣等長輩、5分鐘消毒廁所一次　林欽榮曝高雄接種疫苗幕後

網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3！處女嘴上愛唸但心裡超愛妳

140檔績優殭屍股活水來了！　台股造市制度7月上路

葉門劊子手持AK-47當街槍決3死囚　軍人笑著抬走紅毯裹屍

自取5折！西門町燒烤吃到飽店轉型生鮮超市　帶骨牛小排每盒200元

稱漫威被收購前「沒人認識這些超級英雄」！　迪士尼CEO言論惹議

黃子韜兇喊「別喜歡我」微博被粉絲怒灌爆！　上IG心碎發文：失望

消防局突收Super Junior包裹！打開是「1000件隔離衣」背後原因暖爆

不斷更新／打疫苗27死！桃園嬤才接種「晚上昏迷亡」　一張圖曝全台分布

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

陳俊達「公主抱」阿嬤打疫苗網友瘋傳成美景

台塑麥寮六輕+1確診　工讀生足跡重疊

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

下水道偵測出2處檢出新冠病毒都不在台南

楊瓊瓔爭取2億打通神岡3條巷弄　回家不用再繞道

南投第二批1萬300劑AZ　19日開打

明道大學教職員籲教育部介入　校方：一切依法

感謝醫護全心為長輩施打疫苗　趙正宇贈茶點打氣

暖心市議員號召企業挺醫護　致敬長安醫院

疫情下台東大學「一個人的畢業典禮」

台南議長、議員們願接種國產疫苗

黃偉哲：新疫苗一到3天內打完！　

歷經7次流標7任分局長　斗六派出所重建落成

更多熱門

相關新聞

快訊／台中龍井群聚6人確診「匡列662人」　快篩結果出爐

快訊／台中龍井群聚6人確診「匡列662人」　快篩結果出爐

台中龍井爆出家庭群聚感染，27歲線上英語課程業務員（案13409）的父母（案13621、案13622)，兩人都是工廠作業員，在兒子先前確診時已匡列為接觸者。對此，台中市府17日設立龍井前進指揮所，並於兩處快篩站篩檢662人，均呈陰性反應，目前指揮所已完成清消並撤離。

快訊／北市再爆1長者接種疫苗後猝死！

快訊／北市再爆1長者接種疫苗後猝死！

網傳高端徵青少年試驗　2人遭約談

網傳高端徵青少年試驗　2人遭約談

台中6人打AZ後猝死！他才說沒問題 下午昏迷亡

台中6人打AZ後猝死！他才說沒問題 下午昏迷亡

利率比勞工紓困貸款更低！　保單借款紓困7月1日上路

利率比勞工紓困貸款更低！　保單借款紓困7月1日上路

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染AZ接種

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕接到蔡英文來電！

傅天穎突宣布「我要結婚了」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

快訊／再增19例死亡！今日新增175例本土病例

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

快訊／蔡英文致電賈永婕「通話內容曝光」

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　看照片傻了

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

今增175例本土「新北市87例最多」　各縣市分佈曝光！

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面