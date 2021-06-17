快訊／台中龍井群聚6人確診「匡列662人」　快篩結果出爐

▲龍井家族群聚關係圖。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華、鄒鎮宇／台中報導

台中龍井爆出家庭群聚感染，27歲線上英語課程業務員（案13409）的父母（案13621、案13622)，兩人都是工廠作業員，在兒子先前確診時已匡列為接觸者。對此，台中市府17日設立龍井前進指揮所，並於兩處快篩站篩檢662人，均呈陰性反應，目前指揮所已完成清消並撤離。

台中市府指出，市府17日設立龍井前進指揮所，於「巧聖先師廟」上午快篩269人，下午267人，合計536人，全部陰性；另「龍井區公所」上午快篩126人，全部陰性。下午没有設站，兩處共計662人全都陰性，指揮所已完成清消並撤離。

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▲案13621、案13622足跡。（圖／台中市政府提供）



市府表示，龍井群聚案17日新增兩人確診，目前累計6人確診。案13621為案13409的58歲父親，與妻於同工廠擔任作業員，曾於5月23日與鄰居78歲老奶奶（案8758）共乘一台車至市場購物，6月7日結束居家隔離，8日曾至大肚自強早市購物，15日回公司上班，下午被通知兒子確診後返家隔離，16日至醫院PCR檢驗確診。

案13622為案13409的55歲母親，與丈夫在同個工廠上班，曾於5月23與案8758共乘一台車至市場購物，6月7日結束居家隔離，8日曾至大肚自強早市購物，11、13日曾至松旺商行購物，15日回公司上班，下午被通知案13409確診返家隔離，16日至醫院PCR檢驗確診。

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