竹市藝文紓困加碼　中央地方攜手「藝」起挺藝文界

▲新竹市政府推出加碼補貼方案。

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

因應COVID-19疫情對國內藝文產業的衝擊，協助藝文從業人員度過困境，新竹市長林智堅強調，盼以實際行動力挺在地藝文界，攜手共度難關。新竹市政府除了積極配合文化部所訂定的藝文紓困4.0，協助輔導演藝團隊加以利用之外，為進一步協助在地藝文團體及工作者，推出一系列加碼措施，包括鼓勵在地藝文工作者因應疫情提出線上藝文展演補助計畫、委外藝文場館契約營運租金延緩繳納、取消補助自籌款比例限制、簡化補助撥款行政程序、在地表演團隊免場租優惠等方案。

新竹市文化局長張馨之指出，因COVID-19疫情嚴峻，國內多檔藝文演出被迫取消或延期，導致藝文工作者近期失去表演機會，嚴重影響生計；因此除了中央補助外，新竹市政府亦推出加碼補貼方案，如鼓勵在地藝文工作者因應疫情提出線上藝文展演補助計畫，內容包括演出/映演、展覽、研討會或其他之執行計畫或提案，透過網路線上展演互動之型態呈現，單一案件補助上限2萬元為原則，以協助在地藝文團隊維持展演能量，並為解封後之推展活動預行整備。

同時，為減輕文化局館舍委外廠商營運壓力，疫情期間配合政府規定閉館租金、權利金全免;另，受疫情影響減少收入者，給予租金、權利金緩繳及延長契約營運時間；竹市在地表演團隊通過藝術活動審查者，給予一場免場租之檔期；外縣市之立案表演團隊，非售票性節目給予免場租之檔期一檔、售票性節目則給予場租減半之優惠；藝文團體申請新竹市文化局補助辦理活動者，取消自籌款比例限制，盼以以最實際的行動，減低疫情對在地藝文業者的影響。

文化局表示，文化部提供的「藝文紓困4.0補助」分為對自然人及事業的補助。具我國國籍的自營或無固定雇主的藝文工作者，因受疫情衝擊而導致承攬契約或工作約定受影響，無論有無參加勞保等社會保險，皆可提出申請，每人補助3萬元。事業部分，區分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」三種補助，符合於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號（個人工作室），可依受疫情影響情形擇一申請補助。

文化局說明，文化部「藝文紓困4.0」補助與文化局藝文紓困加碼措施預計於6月7日同步公告受理，申請方式採線上或郵寄方式，為防疫及節省申請與作業時間，建議優先採線上申請方式。相關藝文紓困資訊，民眾可上新竹市文化局網站查詢，或撥打市民服務專線1999、文化局紓困專線03-5421551洽詢。