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新竹市美術史合輯問世　紀錄250年在地美術發展

▲上下套書，完整呈現新竹地區自清領時期至今的美術史。（圖／新竹市政府提供）

▲上下套書，完整呈現新竹地區自清領時期至今的美術史。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歷時三年研究與編撰，新竹市近期推出新竹市美術史上下合輯，完整呈現新竹地區自清領時期至今的美術史，如新竹市現為「科技之都」，但在清領時期是北台灣的政治與藝文中心，因在地鄭、林家族帶起書畫收藏、創作風氣，還被撰寫《台灣通史》的連橫譽為「文酒之盛冠北臺」。文化局說，上下輯分別為《融匯與傳承─清領到日治時期新竹美術史》及《竹光重現─戰後新竹美術發展》，盼藉此吸引民眾關注新竹美術史，更多學者投入美術史研究，為地方藝術扎根。

新竹市長林智堅在《竹光重現─戰後新竹美術發展》序文指出，從新竹美術史研究中，可清晰看到新竹市百年來就是美術的展場、藝術的舞台。有先輩藝術家們投入，再到近幾年諸多民間藝文場館興起，公部門串連新竹市演藝廳、新竹市美術館、241藝術空間、鐵道藝術村、玻璃工藝博物館、風livehouse、眷村博物館、影像博物館、新竹市圖書館五所分館等13處藝文館舍，再加上清華大學、交通大學、中華大學、元培大學、玄奘大學的藝文中心，公私協力經營藝術場域，新竹市正邁向藝術城市，也已經是一座美學城市。

文化局長黃竫蕙指出，本套書緣自於新竹市向文化部爭取的「美術館專業營運升級計畫」補助案，完善美術館應具備的展覽、典藏、研究與教育功能，在地美術史的研究成果上，分別於去年初以及今年初發行《融匯與傳承─清領到日治時期新竹美術史》及《竹光重現─戰後新竹美術發展》上下套書，完整呈現新竹地區自清領時期至今的美術史。

上冊《融匯與傳承─清領到日治時期新竹美術史》邀集主編馬孟晶及相關學者專家蕭亦芝、彭若涵及黃琪惠撰寫，並由王淑津擔任編審，闡釋新竹從清領到日治時期美術發展的特色。書中收錄豐富的新竹歷史建築照片，並梳理由鄭、林家族帶起的書畫收藏與創作風氣，勾勒新竹之所以在清領時期被連橫譽為「文酒之盛冠北臺」的歷史脈絡；在日治時期，新竹受現代美術影響，相較於臺灣其他城市，更展現傳統與新美術浪潮持續並進風貌，是新竹美術發展在清領到日治時期的特質。

下冊《竹光重現─戰後新竹美術發展》邀集主編黃義雄及相關學者專家徐婉禎、黃義雄、張晴文、張馨之參與撰寫，並由呂燕卿、廖仁義、潘國正擔任編審，書寫範圍為戰後至今的新竹市美術活動與發展，書中闡述藝術現代化的思潮如何影響新竹美術，介紹戰後新竹師專在美術人才培育的概況，且討論解嚴前後新竹地區美術活動關鍵的畫會團體，挖掘新竹市美術環境的底蘊。

進入1990年以後，新竹在地的高科技公司和理工為主的大學，也跨領域與當代藝術展開互動，市政建設上也運用地方藝術節慶、公共藝術來形塑市民對於城市的認同，書中也試圖探究自日治、戰後時期的展演活動場所乃至當代美術館群的展覽空間變遷，進一步談到校園美學教育養成、地方自主形成的美術聚落以及近年來新竹市美術館群的開展下，透過主題式策展和館校合作機制，逐步連結館舍與學校、社區、常民生活所做的各項投入。

文化局表示，本套新竹市美術史套書設定讀者為一般民眾，是兼具研究基礎與可讀性的地方美術史。有興趣的民眾可透過國立臺灣圖書館、台北市、新北市、桃園、台中、臺南、高雄市、新竹市圖書館等公立圖書館系統借閱，亦可洽博客來網路書店、五南文化廣場實體書店購買。

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