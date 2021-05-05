歡慶母校創校75週年　竹東高中校友六人辦攝影展

▲《東中校友六人攝影展》展出攝影作品計約50件。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局1樓文化藝廊即日起至5月23日止展出《東中校友六人攝影展》，由一群熱愛攝影的竹東高中校友們，特地選在竹東高中75周年校慶之際，展出精采攝影作品計約50件，透過影像紀錄生活，歡迎市民朋友蒞臨觀賞。

展出者蕭國忠、顏炯彬、眭正國、張澤平、洪寶貴、楊玉玲等人，為竹東高中校友攝影聯展會成員，該會成立於民國107年，由蕭國忠老師號召，以校友淵源凝結了一群喜愛攝影的創作者，相互切磋，激盪想法，不定期規劃成果展覽，讓成員們作品皆有展出機會；更重要的是，盼望以聯展形式，呈現攝影藝術之美，藉此傳承藝術涵養。

文化局長黃竫蕙表示，藝術的眼光來自於生活，因此市府積極將城市美學融入日常，讓市民隨時隨地都能沐浴在藝術氛圍裡，同時也提升了生活品質。本次竹東高中校友攝影聯展會攝影家們，運用獨到的藝術視野，於鏡頭內投注人文關懷，展現「美，就在生活之中」，這與市府極力推動的城市即美學，美學即生活，不謀而合。

文化局表示，此次展出攝影作品50幅，六位展出者整合了傳統與現代的攝影作品，從日常中取材，傳達各自創作理念與想法；如蕭國忠老師的《櫻花戀》，拍於新竹市麗池，呈現每年2至3月櫻花盛開，一片花海，遊人如鲫之風光。顏炯彬老師攝影作品《對話》，則是要透過呈現人與人之間的語言溝通，藉以表達創作者心靈的思維，與觀者對話。

蕭國忠老師之攝影不華麗取巧，不喜過多色彩干擾，要達到單純、明快、簡明、質樸的印象。顏炯彬老師指出，照片雖是平面畫面，更是攝影者用照片來表達自我內心世界之方式，分享拍照的樂趣與攝影的原理和技術，是他熱中拍照的原因。眭正國老師表示，影像是攝影者的執念表現，亦可精練，去除繁雜，加強構圖理念，畫意自然呈現。展出者洪寶貴及楊玉玲，喜愛帶著相機各地旅遊,將美景與人事物用鏡頭記錄下來，展現日常生活之意境與情節。

張澤平老師展出作品，則呼應竹東高中校友聯展的精神，主題環繞著校園風景及學生圖像，風景以光影的記錄，表現藝術家蕭如松昔日運用光影作為繪畫元素之風格；學生圖像則以自身美術教育經驗，將藝術帶入學生生活的現場，表現青春生命的青澀樣貌；不刻意突顯攝影的技巧，甚至有些作品僅以手機代勞，僅求構圖及光影的捕捉，完整保留校園生活足跡。

文化局說明，本次展出之六位攝影家為感念竹東高中母校的栽培及師長的諄諄教誨，特別感念歷任的美術師長張炳午老師、蘇振輝老師、彭鏡清老師、張梅英老師，乃至當代藝術家蕭如松老師等對新竹市美術教育的卓越貢獻，將美的種子撒播於歷屆學生心中，延續至今，逐漸萌芽，並由這群校友持續發揚光大，透過展覽散播藝術之美。

文化局提醒，防疫新生活運動，觀賞藝文時不忘防疫措施，請民眾配合入館戴口罩、量體溫、手部酒精消毒與實聯制等措施。詳情請洽詢專線03-5332841或撥打1999為民服務專線。