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竹中劍道館修復完工　全台唯一紅磚造武道場建築

▲重生的劍道館將於23日舉辦開幕茶會。（圖／新竹市政府提供）

▲重生的劍道館將於23日舉辦開幕茶會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

位於新竹高中校園內的新竹市定古蹟「劍道館」有95年歷史，是全國僅存的「紅磚造」武道場建築，也是現存武道場中唯一洋式建築，市長林智堅親赴視察，他說，柯建銘立法委員是新竹高中校友，全力協助竹中爭取文化部、教育部3千多萬補助經費修復，以保留每個時期的痕跡為理念，留存地坪構造、地面隔間痕、劍道館地坪放樣字跡等，校友回訪就能看到當年的記憶；重生的劍道館將於23日舉辦開幕茶會，將展出劍道館史料與修復過程，竹中未來也將此打造為多功能藝文展演中心，推廣藝術文化活動。

新竹市長林智堅近日也在新竹高中校長李明昭、校友會長梁修宗、建築師范綱城陪同下，前往視察修復完工的竹中劍道館，感受老建築的新生，他說，修復工程既保留原有古蹟莊嚴感，也有全新展演空間的舒適感，他也笑問到場的校友會長梁修宗以前有無在此練過劍道，梁修宗說他當時這裡是消費合作社，充滿他和同學擠著搶買東西的回憶。

新竹市府表示，竹中劍道館有95年歷史，是竹中保留至今最古老的建築，為日治大正時期磚構公共建築的範例。民國90年指定為市定古蹟後，94年市府即完成古蹟調查研究及修復計畫，但因修復經費未有著落，10多年來遲遲未進行修復，在校友柯建銘立法委員的協助爭取下，獲得文化部文資局與國教署3338萬元經費補助，去年2月啟動修復工程，今年3月底已完工，未來竹中將活化做為多功能藝文展演中心，賦予老建築新生命。

新竹市文化局表示，劍道館原為日治時期武道場，因新竹中學校的劍道隊聞名全台、成績斐然，故後來通稱武道場為劍道館，承載無數年少的夢想與記憶，昔日在此揮劍吆喝的少年，許多人如今已是社會各階層的精英。包括中央研究院長李遠哲也是新竹高中校友。也曾一度為要興建音樂館得拆除劍道館，經校友四處陳情，指定為市定古蹟，才終得以存留下來。

文化局指出，竹中劍道館是台灣現存武道場中唯一採洋式建築風者，採用上等的檜木及杉木，為一棟磚造木構架的建築物，屋面為複折式，山牆面呈現尖形山峰，創造出高聳的感覺，異於一般洋式建築的風格。

牆面為清水磚疊砌，並以仿西洋建築的扶壁作法，透過外凸的磚柱，將屋頂的重量傳遞至地面，由於磚柱承受屋頂的重量，磚柱間的牆面可以開較大的窗戶，達到通風與採光的需求，因為這樣的設計，使得這棟建築物歷經多年仍保持完善。

文化局指出，本次修復由建築師范綱城操刀，修復期間，市府協助新竹高中協助辦理修復規劃設計書圖審查，進行工程期間輔導及工作報告書審查等，期許重現劍道館原貌，讓市民認識這棟承載不同世代竹中人的青春記憶。

此外，文化局說，與新竹高中關係緊密的建築物還有市定古蹟「辛志平校長故居」，是日治時期新竹中學校的校長宿舍，大約於首任校長大木俊九郎時期完工。民國34年國民政府派辛志平校長接收新竹中學校始居住於此，長達40年。

目前辛志平校長故居以促參方式進行古蹟活化再利用，成效卓著，不僅活化、推廣了文化資產、減輕政府財政負擔且運用民間創意活力及彈性，提升經營效率，達到政府、廠商、文化資產三贏局面，著實為新竹市成功的促參案例。

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