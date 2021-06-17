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與AirPods較勁！紐約潮牌M＆D MW08 與SONY WF-1000XM4 相繼登台

特約記者洪聖壹／綜合報導

今天似乎適合推出新耳機，SONY 才剛宣布新一代真無線藍牙耳機 WF-1000XM4 以限量的形式開放預購，來自紐約的潮牌 Master & Dynamic 也推出新款耳機 MW08。

自從 Apple 公司推出 AirPods 系列耳機以來，大家先是嘲笑一番，接著整個市場上的真無線藍牙耳機，不管是華為、小米、OPPO、realme、razer 幾乎都推出類似「小豆牙」設計的產品，一瞬間滿街的小豆牙。

▲realme Buds Air （左）與華為Free Buds Pro。（圖／取自電商商城）

倒是無論是近期的 Google Pixel Buds A-Series，還是三星的Galaxy Buds Pro，亦或者是 SONY WF-1000XM4 都走出自己的設計風格。

就在稍早， SONY 宣布真無線主動式降噪耳機Sony WF-1000XM4 即日起至 6 月 27 日在台採限時預購制，售價新台幣 7,990 元。

該款耳機外型採用流線的機殼設計，目的是要貼合耳廓以穩固配戴，不過有鑒於上一代被網友笑稱像是塞了一個巨大的耳屎，這一代把體積足足縮減了 10%，但是音質、效果卻又更好，全機支援 IPX4 生活防水，同樣支援智慧操控、Speak to Chat快速聊天模式、快速藍牙配對等功能，單次使用續航力約 8 小時。

音質更好的原因可以去了解一下 SONY 新開發的整合處理器V1，透過獨特的低延遲性的降噪聲波抵消雜訊，搭配噪音隔離耳塞來提升降噪效果。另外，藉由獨特的 Sony | Headphones Connect 的耳塞氣密性偵測功能，可輔助確保更貼合的佩戴效果以有效隔絕外界聲音，成就新一代真無線主動式降噪耳機。但也因此，這款耳機必須要透過「麥克風收音」的形式，提供更真實的環境音。

有麥克風的好處就是可以搭配軟體的形式來聽到外界聲音，像是長按左邊面板即可啟動快速注意模式，音樂可立即降低音量並接收外在聲音即刻對外交談。

此外，更引進波束成形技術和骨傳導感測器，以波束成形技術精準接收使用者口部發出的聲音，排除外部雜訊的收音，再由骨傳導感測器輔助判定發話者說話時產生的振動，透過兩項技術的整合，清楚並有效地捕捉、傳遞使用者聲音。還有一點挺有趣的地方：可藉由手機偵測使用者當前行動模式(靜止中、走路中、搭乘交通工具)，自動切換適合的降噪程度。

既然是「SONY」，自家的 DSEE Extrem 藍牙數位音質還原技術、LDAC 音訊傳輸技術跟 Hi-Res Wireless 無線高解析音樂品質都是必備。不過相較於耳罩式產品，這款耳機售價比較便宜一些，台灣預計7月發貨，建議售價為新台幣 7,990 元。

如果你想再向上追求設計質感，那麼這款紐約潮牌Master & Dynamic 最新耳機 MW08 可以考慮看看。MW08 的充電盒採用不鏽鋼材質，外型更採用於高級精品手錶的特級不銹鋼與陶瓷材料，這種材質讓耳機的色澤跟質感再向上提升，而且不易摔裂或者刮傷，符合人體工學的設計增加配戴舒適感。

這款耳機可不是外型看而已，音質方面，它是 M&D 第一款配備 11mm 驅動器和混合主動降噪的真無線耳機，而且同樣支援自家的混合主動降噪功能，方法跟 SONY 大同小異，但是耳機藉由奈米鋁連結外部天線提升連線效果。配對效率方面提供最新的藍牙5.2，耳機提供專有的麥克風系統，並且支援 AAC、aptX 和 SBC 等多種協議，同時兼具 6 組麥克風通話解決方案，耳機續航差了一點，約 12 小時。

相較於 Sony WF-1000XM4 的智慧功能來說，專注在耳機開發的 MW08 智慧功能不是那麼豐富，但還是有提供《M&D Connect》可讓用戶自訂聆聽環境音等級、ANC 強度設置和軟體下載、更新等功能，應用程式支援 Android 跟 iOS ，但是建議售價稍微高了一些，為新台幣 10,890 元。

此次 Sony WF-1000XM4 跟 MW08 就介紹到這，大家是會想等待 AirPods 3 推出，還是選擇類似 SONY、M&D 推出的新款耳機，請在下方評論區留下你的想法讓我們參考吧！

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