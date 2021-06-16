SONY新款BRAVIA XR系列登台　主打「仿人腦」號稱親臨現場





▲SONY新一代XR系列電視，請桂綸鎂代言。（圖／SONY提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在台灣高階電視市場銷售出眾的SONY BRAVIA，旗下最新款旗艦XR系列正式在台發表，除了一貫的美型設計，另強調品牌獨家的處理器技術，可將一個畫面細分成上百個區域，同時交叉分析，且模擬人眼觀看影像的方式，號稱能達到親臨現場的效果，售價從42,900元起讓你好好看奧運。

台灣疫情未歇，SONY今（6／16）透過線上發表的方式，宣告旗下最新的XR系列在台推出，該系列主打「認知智慧處理器XR」，比起傳統僅能單獨分析訊號資料的AI人工智慧技術，其處理器能夠以符合眼睛、耳朵感知的方式，模擬人類大腦思考與回應的高效運作，並即時交叉分析畫面上數十萬種的組成元素並同步加以優化。

▲SONY新一代XR系列電視，其為BRAVIA MASTER Series最新8K HDR液晶顯示器Z9J，售價未定。

品牌表示，該系列處理器將螢幕細分成上百個區域，以達到更加有效地識別個別物件資訊，再透過同時交叉分析對比、色彩、焦點以及清晰度等多種關鍵元素，呈現出最佳和諧影像，達到「彷彿親眼所見」的畫質，且針對視覺焦點的部分，還會模擬人眼觀看影像時，會特別注視主角的方式，透過處理器偵測畫面中的主要焦點，並加以強化主體的細節與紋理，可呈現栩栩如生的自然深度感。

▲BRAVIA MASTER Series大師旗艦系列 OLED A90J，為該系列史上最亮的OLED 畫面。

XR全系列也支援Chromecast與Airplay 2，可投放手機螢幕上的內容至電視螢幕，遙控器也配備快捷鍵，一鍵就可馬上開啟螢幕、進入喜愛的線上影音平台，目前在台推出支援4K與8K畫質機種，螢幕尺寸包括50、55、65、75、85規格，售價從42,900元至159,900元不等，部分售價未定，預計7、8月陸續在台開賣。

▲內建影音串流平台，並可用遙控器上快捷鍵快速開啟。

三星在4月也開賣旗下最新款8K電視Neo QLED 8K系列，採用最新的Mini LED顯示技術，零件大小僅傳統LED厚度的1／40，如同從雞蛋大小縮小成芝麻一般，加上超薄微型塗層，讓光線射出角度更垂直，結合程式運算能達到控光更精確的效果，達到即使在黑暗的畫面中，也能呈現更多細節。

▲三星在台推出旗下最新Neo QLED電視系列，售價69,900元起。（圖／三星提供）

而最讓使用者有感的設計，莫過於太陽能充電的遙控器，消費者終於可以擺脫每回收到低電量通知，就需要購買電池更換的麻煩，除了使用太陽能充電之外，也能使用Type C充電線充電，永久擺脫一次拋棄性電池。

Neo QLED 8K系列目前台灣8K規格推出75吋與85吋兩種規格，售價分別為349,900元與499,900元，6／30前購買，分別加贈同品牌售價39,900元的Galaxy S21 Ultra 5G、售價71,888元的Galaxy Z Fold2 5G手機。