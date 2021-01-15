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三星發表Galaxy Buds Pro：首創聲音偵測、跟進空間音訊功能

特約記者洪聖壹／綜合報導

蘋果AirPods的成功，讓整體無線耳機市場大開，三星電子也以“Pro”為名，在 Unpacked 2021 正式發表 Galaxy Buds Pro，外觀、名稱都跟傳聞一樣，跟 Buds LIVE 同樣具備主動降噪，新增有趣的語音偵測，並跟進蘋果提出“空間音訊”技術，售價台幣 6,990 元，在稍早各公司公開的三星S21系列預購方案當中，成為刺激銷售的贈品。

隨著 Galaxy S21 系列同步推出的 Galaxy Buds Pro 真無線藍牙耳機，外觀在上一代 Galaxy Buds Live 的“蠶豆”外型變得更時尚，感覺像是“耳環”，外盒也如同先前流出的壹樣，改為四方盒，有點類似“粉餅盒”。

Galaxy Buds Pro 設計了一共 3 組麥克風，支援抗風降噪效果，能減少風切聲、讓收音通話品質更好。此外，該副耳機還具備具備主動降噪功能，在 UL 認證下，可過濾 99% 外部噪音。

音效方面，三星持續跟 AKG 合作，並為 Galaxy Buds Pro 導入 11mm 驅動單體，略小於 Galaxy Buds Live 使用的 12mm，原因三星並未說明，不過可能跟耳機大小有關，但是同樣提供 ANC 主動降噪、環境音效等效果，用戶還可根據自身需求調整 2 階段降噪程度、4 階段環境音量，也可以依照興趣自定等化播放效果。

雖然單體大小略小於 Buds Liive，但卻首度新增了相當有趣的「語音偵測」(Voice Detect) 效果，主要是能在外界人員跟你講話的同時，立即從 ANC 切換至環境音效，當談話結束，只需等待 5~15 秒後會自動將正在播放的音樂切回原來的聲音，並且啟用 ANC 效果。

三星官方舉例，如果妳在啟用 ANC 降噪效果聽音樂的前提下向店員點餐時，阻隔外界噪音的 ANC 功能會自動關閉。此外，即使是在使用環境音模式或將 ANC 關閉時，耳機也能因為對話降低音樂音量，將麥克風集中在與你對話的對象。

Galaxy Buds Pro 也是三星 IoT 裝置的一環，除了具備 Bixby 語音喚醒功能，也可以透過 《SmartThings》App 來找耳機，並且跟進蘋果 AirPod Pro 的空間音訊功能，搭配 One UI 3.1 以上的 Galaxy 手機，就能夠享用 360 度環繞音效，不過該項功能不是三星音樂工作室開發，而是由杜比提供的 Dolby Head Tracking 技術，藉由 Dolby Atmos 全景聲讓妳有身歷其境的感受。

續航力方面，根據官方描述，Galaxy Buds Pro 在 ANC 開啟的前提下，可以連續播放 5 個鐘頭，充電盒可額外提供約 13 小時的電力，當 ANC 關閉時，搭配充電盒則可以連續聆聽 28 小時，即使耳機沒電，充電 5 分鐘可聽 1 小時。

上市情報方面，Galaxy Buds Pro 將隨著三星Galaxy S21系列在月底上市，共計有紫、黑、白 3 款，美國售價 199.99 美元，台灣售價 6,990 元。

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