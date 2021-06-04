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Google發表 Pixel Buds A-Series入耳式耳機！充電15分鐘可聽3hrs

特約記者洪聖壹／綜合報導

傳了好久的Google新一代耳機Pixel Buds A，稍早以Pixel Buds A-Series的名稱亮相，著重「小體積、優異的音質」，當然，它也支援Google Assistant，重點是價格親民。

Google Pixel Buds A-Series開發以音效飽滿、清晰和自然的聲音為核心，採用全新12公釐動態揚聲驅動單元不僅提供飽滿、清晰且自然的音質，還提供「低音加強」選項。

Pixel Buds A-Series外型就像顆豆子，豆芽處就是入耳式耳塞，開發團隊為了更貼合耳朵，掃描數千隻耳朵而來，希望能夠穩固貼合，並且提供舒適的隔音效果，為了避免長久配戴的不適，耳塞透過「環境感知氣孔」來降低耳內壓力。

此外，左右兩側耳機都會連線到播放音訊的主裝置，並各自具有強大的傳輸能力。全新Pixel Buds A-Series內建智慧音效調整功能，可依據周遭環境自動調高或調低音量。如果你正從安靜的家中移動到嘈雜的地方(例如城市街道)，或慢跑經過很吵的施工現場時，這功能就可派上用場。

Pixel Buds A-Series的麥克風採用波束成形技術，可集中捕捉使用者的語音並降低外界雜音，讓通話品質更為清晰。續航力方面，Pixel Buds A-Series充電一次，聆聽時間最長可達5小時；若搭配充電盒使用，最長則可聆聽24小時。透過快速充電盒子，充電約15分鐘後，可聆聽3小時。

Pixel Buds A-Series具備抗汗抗水功能、內建Google助理，動口即可輕鬆查詢天氣資訊、獲得問題解答、調整音量，或是讓Google助理為你讀出通知內容。搭配Pixel 手機或Android 6.0以上版本的手機使用，就能直接透過耳機收聽超過40種語言的即時翻譯。

上市情報方面，Google Pixel Buds A-Series目前已在美國和加拿大開放預購，台灣上市情報未定。

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