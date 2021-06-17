港中聯辦評蘋果日報拘捕行動：權利自由不能突破國家安全底線

▲香港蘋果日報大樓遭港警搜索。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港警務處國安處今（17）日因《蘋果日報》違反《國安法》，拘捕包括行政總裁張劍虹在內的5名高層，同時對報業大樓進行搜索採證。香港中聯辦也發出聲明力挺拘捕行動，聲明提到，基本法保障香港居民享有言論、新聞、出版的自由，「但任何權利自由都不是無邊界的，都不能突破國家安全的底線，這也是有關國際公約的明文規定和各國法律實踐的通例。」

▲香港蘋果日報副社長陳沛敏雙手反銬被港警帶入報社大樓內。（圖／路透）

中聯辦聲明指出，香港警方今天就《蘋果日報》5名董事涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」採取拘捕行動，特區政府保安局依法凍結了蘋果日報有限公司等三家公司的資產，「我們堅定支持特區政府和警方嚴格執法的正義之舉，堅定支持一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所作出的努力。」

聲明強調，香港是法治社會，法律面前人人平等，包括傳媒機構在內概莫能外，新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」，「任何人不論其有什麼樣的職業身份和背景，不論其背後有什麼樣的勢力支持，違反了香港國安法及有關法律，都會受到法律的嚴厲制裁。」

▲員警從香港蘋果日報大樓走出，門上貼有臨時關閉的公告。（圖／路透）

對於香港保安局凍結壹傳媒集團下轄三間公司資產，保安局長李家超指出，凍結涉嫌犯罪分子的財產是國際公認做法，警方會繼續調查有關資產是「黑錢」的可能性，向所有涉及參與、協助、教唆及資助危害國家安全罪行人士追究。

李家超也強調，警方行動是針對涉嫌以新聞工作作為工具，作出危害國安行為，與一般正常新聞工作無關，呼籲新聞工作者要保持距離，避免扯上關係「，國家安全是頭等大事，任何工作人士遵守本港法律，包括《港區國安法》，任何人嘗試利用新聞工作保護傘或掩護，港府必以最嚴厲的措施依法打擊。」