蘋果日報高層被捕！　專家：「香港支持新聞自由」殘存幻想破滅

▲香港國安處17日逮捕了《蘋果日報》的總編輯羅偉光與4名高層。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

香港國安處17日以涉嫌違反國安法為由，拘捕了香港《蘋果日報》的5名董事及主管，並派出大批警員進入《蘋果日報》大樓，搜查新聞材料等證據，引起國際關注。「保護記者委員會」亞洲項目協調員巴特勒表示，香港國安處的逮捕行動，破滅了「香港支持新聞自由」殘存的幻想。

據《衛報》報導，國安處在17日7點左右，以涉嫌違反《港區國安法》第29條，「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」為由，逮捕了《蘋果日報》的總編輯羅偉光與4名高層。警方也封鎖多個出入口，派出大批警員進入大樓搜查包括新聞材料的證據。

▲專家稱，《蘋果日報》高層被捕，破滅了「香港支持新聞自由」殘存的幻想。（圖／路透）

這是《蘋果日報》在1年內受到第2次突擊搜查。去年8月，其創辦人黎智英也因參與多項民主抗議活動而被起訴。在「保護記者委員會」（CPJ）擔任亞洲項目協調員的巴特勒（Steven Butler），接受《衛報》採訪時表示，香港國安處的逮捕行動，破滅了「香港支持新聞自由」殘存的幻想。

巴特勒補充，「控制著香港的中國，或許可以取締被視為『惱人的批評者』的《蘋果日報》，但必須付出高昂代價的卻是數十年來都享有新聞自由的香港人。」

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