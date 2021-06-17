　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

哀悼周慶峻病逝　王炳忠痛批台灣「賤骨頭」拒絕大陸疫苗

新黨青年軍國安法案，北院4/28宣判無罪，王炳忠受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲新黨青年軍王炳忠（左一）。（資料照／記者羅志華攝）

記者杜冠霖／台北報導

新黨青年軍王炳忠17日表示，愛國同心會會長周慶峻16日因新冠肺炎病逝，他感到非常震驚，因為周慶峻上週還在群組裡關心新黨內部的紛爭，未料如今竟拋塵別世。同時，他也痛批，台灣走到這個地步，就因為有一個盤旋不去的政治心魔叫做反中、一種深入骨髓的奴性叫媚美，「賤骨頭！就是賤骨頭！」

對於統派人士發文哀悼周慶峻，王炳忠也在臉書發文表示，台灣在「台獨」思想全面壟斷媒體下，將周慶峻極度醜化、妖魔化。事實上，他們是以行動對抗反華勢力的勇者 ，是勇敢反抗美日鷹犬的行動派。「但這個社會將占據台北西門廣場的台獨大旗隊合理化，卻縱容民進黨用司法工具對他們羅織迫害，還美其名什麼民主自由！」

同時，王炳忠在臉書上也透過影片痛批政府拒絕大陸的成功防疫經驗和疫苗，不僅綠媒、連藍媒都說我們要有愛的力量，讓掌舵的穩住陣腳，因此沒有人能制衡民進黨，台灣走到這個地步，就因為有一個盤旋不去的政治心魔叫做反中、一種深入骨髓的奴性叫媚美，「賤骨頭！就是賤骨頭！」

周慶峻本名周慶鑽，是中華愛國同心會會長，同時也是在中國大陸投資農漁產事業的台商之一。根據維基百科，周慶峻曾參選過1985年香港區議會與1995年中華民國立法委員，2018年，改組愛國同心會為中華愛國同心黨，出任首任黨主席。16日因新冠肺炎病逝，終年77歲。

其他人也看了這些新聞...

柯文哲宣布：第二波80歲以上長者打疫苗　明早8點網路預約
侯友宜宣布：82歲以上設籍長者19日開放施打　由里長通知免預約

ET快訊
快訊／2天前接種疫苗　高雄51歲警腦出血送急診
全台13人猝死！長者遺失接種通知單　怕到急喊「別補發」
蔡英文親自打給賈永婕！　通話內容曝光
疫苗採購進貨速度慢　陳時中道歉了
賈永婕接到蔡英文來電！PO通話照「泛淚哭臉」：我的媽呀
628可望分區解封？　行政院回應了
郭董深夜三聲明　黃暐瀚曝「這句話」暗藏玄機：掀底牌
離婚陳子強8年…傅天穎突宣布「我要結婚了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文感謝郭台銘：進口疫苗不是去賣場採購

柯文哲曝公開信：布拉格市長「盼捷克助台取得疫苗」

快訊／1-3類人員資格「多2條件」！ 聯醫急調整：疾管署剛剛才通知

三級警戒可望解封？　衛福部：未來10幾天是研判基礎

全台13人猝死！長者遺失疫苗接種通知單　怕到急喊「不打了⋯別補發」

繼續三級警戒！疫情緩坡下降　蘇貞昌：絲毫沒有鬆懈本錢

快訊／蔡英文致電賈永婕對話曝光：很抱歉讓妳受委屈了

疫苗預約平台何時上路　行政院：等到大量接種的階段

陳時中坦言疫苗採購進貨速度慢　「當然要表達很抱歉」

國產疫苗免疫橋接被FDA打臉？　衛福部駁：目前仍進行討論

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

快訊／蔡英文感謝郭台銘：進口疫苗不是去賣場採購

柯文哲曝公開信：布拉格市長「盼捷克助台取得疫苗」

快訊／1-3類人員資格「多2條件」！ 聯醫急調整：疾管署剛剛才通知

三級警戒可望解封？　衛福部：未來10幾天是研判基礎

全台13人猝死！長者遺失疫苗接種通知單　怕到急喊「不打了⋯別補發」

繼續三級警戒！疫情緩坡下降　蘇貞昌：絲毫沒有鬆懈本錢

快訊／蔡英文致電賈永婕對話曝光：很抱歉讓妳受委屈了

疫苗預約平台何時上路　行政院：等到大量接種的階段

陳時中坦言疫苗採購進貨速度慢　「當然要表達很抱歉」

國產疫苗免疫橋接被FDA打臉？　衛福部駁：目前仍進行討論

喬治扛一哥轟37分16籃板　快艇3比2聽牌攻破爵士主場

勞斯萊斯8億元新車有大陽傘還附贈黃金腕錶！車主身份呼之欲出

快訊／蔡英文感謝郭台銘：進口疫苗不是去賣場採購

僅0.9%贏球機率！老鷹上演史詩逆轉　七六人慘寫最難堪紀錄

柯文哲曝公開信：布拉格市長「盼捷克助台取得疫苗」

手機店老闆債務糾紛　4男丟信號彈火煙爆噴！歐巴桑目擊嚇壞

阿嬤拒打疫苗「原因藏洋蔥」！接體大師兄淚：在我心中她超偉大

快訊／1-3類人員資格「多2條件」！ 聯醫急調整：疾管署剛剛才通知

微軟與英業達合作　打造代工「5G智慧工廠」典範

87歲脫線打完疫苗3天退燒了！　曝鐵齒注射發燒癱軟：活著就是勝利

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

疫情趨緩　衛福部：三級警戒持續進行

疫苗開打2天逾11人猝死　陳時中「利大於弊」：目前還是建議要打

郭董深夜聲明藏玄機？　黃暐瀚：提醒陳時中

628可望分區解封？　行政院：現階段無法排除任何選項跟可能

陳時中親電郭台銘　承諾BNT疫苗輸入「做為企業協助政府範例」　

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

苗博雅失言臉書遭出征　網怒譙：不用選了滾！

苗博雅道歉「陪雙北坐牢」：換個說法可以更好

賈永婕支持醫護行動竟遭霸凌　民進黨深夜力挺

台南市紅、黃線臨停增加！黃偉哲親揭原因

經濟部台中工業區遭爆「不打國產疫苗就不造冊」

疫情要怪雙北市民？　他發現「綠營似乎口徑一致」

更多熱門

相關新聞

快訊／愛國同心會長周慶峻新冠病逝

快訊／愛國同心會長周慶峻新冠病逝

愛國同心會會長周慶峻16日因新冠肺炎病逝。對此，新黨發言人陳麗玲在臉書表示，「心中很難過，我們又失去一位戰友！只能說政府殺人，周會長一路好走！」

高中同窗王炳忠遭控「吸收林瑋豐當下線」　他急撇：要死了！

高中同窗王炳忠遭控「吸收林瑋豐當下線」　他急撇：要死了！

新黨共諜案無罪　北檢提上訴

新黨共諜案無罪　北檢提上訴

判決理由曝　新黨青年軍涉違國安法全無罪

判決理由曝　新黨青年軍涉違國安法全無罪

即／王炳忠父子涉違國安法　判決揭曉

即／王炳忠父子涉違國安法　判決揭曉

關鍵字：

王炳忠周慶峻愛國同心會

讀者迴響

熱門新聞

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

《鳥來伯》長青老婆悲痛發聲！

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

女人躺在台中大道上　警上前一看嚇到「頭爆臉爛」已死

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面