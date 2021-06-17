哀悼周慶峻病逝　王炳忠痛批台灣「賤骨頭」拒絕大陸疫苗

▲新黨青年軍王炳忠（左一）。（資料照／記者羅志華攝）

記者杜冠霖／台北報導

新黨青年軍王炳忠17日表示，愛國同心會會長周慶峻16日因新冠肺炎病逝，他感到非常震驚，因為周慶峻上週還在群組裡關心新黨內部的紛爭，未料如今竟拋塵別世。同時，他也痛批，台灣走到這個地步，就因為有一個盤旋不去的政治心魔叫做反中、一種深入骨髓的奴性叫媚美，「賤骨頭！就是賤骨頭！」

對於統派人士發文哀悼周慶峻，王炳忠也在臉書發文表示，台灣在「台獨」思想全面壟斷媒體下，將周慶峻極度醜化、妖魔化。事實上，他們是以行動對抗反華勢力的勇者 ，是勇敢反抗美日鷹犬的行動派。「但這個社會將占據台北西門廣場的台獨大旗隊合理化，卻縱容民進黨用司法工具對他們羅織迫害，還美其名什麼民主自由！」

同時，王炳忠在臉書上也透過影片痛批政府拒絕大陸的成功防疫經驗和疫苗，不僅綠媒、連藍媒都說我們要有愛的力量，讓掌舵的穩住陣腳，因此沒有人能制衡民進黨，台灣走到這個地步，就因為有一個盤旋不去的政治心魔叫做反中、一種深入骨髓的奴性叫媚美，「賤骨頭！就是賤骨頭！」

周慶峻本名周慶鑽，是中華愛國同心會會長，同時也是在中國大陸投資農漁產事業的台商之一。根據維基百科，周慶峻曾參選過1985年香港區議會與1995年中華民國立法委員，2018年，改組愛國同心會為中華愛國同心黨，出任首任黨主席。16日因新冠肺炎病逝，終年77歲。

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