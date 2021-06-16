快訊／柯文哲宣布：第二波80歲以上長者打疫苗　明早8點網路預約

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心預計17日再撥給台北市5萬4698劑AZ疫苗，台北市政府發言人陳智菡16日上午透露，北市可望開到80歲以上長者施打。對此，台北市政府16日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，將開放80歲以上長者預約施打疫苗，且線上預約可以小時為單位。

台北市政府16日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對西園醫院疫苗風波、台北市議員苗博雅稱「全台陪雙北坐牢」爭議、長者接種疫苗等問題做回應。

柯文哲指出，17日早上8時要開放第二波網路登記，並針對第一次網路登記缺點做改善，此次會請醫院提供18日、19日、20日、21日、22日共5天可以打疫苗的時段、人數，而預約系統以半小時為單位，按照每半小時能打的人數來安排。

柯文哲提及，這次因為預約時間切到以半小時為單位，所以假使預約上午9時整至9時30分，就不要早上6時到醫院排隊，該時段來報到即可，「預約何時就何時來！」

柯文哲表示，預約的好處是方便每個醫院準備疫苗或酒精棉等數量、人力，怎麼樣都比不可知的狀況還要好，所以拜託大家盡量上網預約。此次開放預約年齡為80歲以上長者，時間為17日早上8時至18日晚上8時截止，此次上網預約後會紀錄身分證字號，不會有上網預約卻同時收到實體通知書等狀況，若沒有預約的人，要到20日才會收到通知書。

柯文哲也強調，此次開放非設籍在北市者預約接種疫苗，只要是住在台北市，都可以上網預約，因為北市府會用戶政系統查詢；場地也會有所改善，若出現排隊狀況，會發號碼牌讓長者先去室內休息。

依照台北市政府統計數據顯示，設籍於北市75歲以上長者人口數，95歲至101歲以上有6449人，90歲至94歲有1萬8190人，85歲至89歲有3萬4005人，80歲至84歲有5萬7049人，75歲至79歲有7萬4708人。

關於北市將再取得5萬4000劑疫苗，有無可能將接種年齡從85歲以上長者往下調整？陳智菡16日上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，依照北市估算的各年齡層人口數來看，可望調整至80歲以上長者接種疫苗，但還是要看此次85歲以上長者施打狀況再做評估；由於目前還正在替不在籍民眾接種疫苗，且要盤點高齡長者的施打率，因此北市府正在做規劃，會於適當時機對外公布。