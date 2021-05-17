　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新黨共諜案無罪　北檢上訴批北院：對國安保護不如竊盜罪

▲▼王炳忠、侯漢廷(右)、林明正(左)等人，因違反《國安法》共諜案開庭。（圖／記者楊佩琪攝）

▲王炳忠(中)、侯漢廷(右)、林明正(左)等人被控違反《國安法》案一審無罪，台北地檢署提起上訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新黨發言人王炳忠和父親王進步、新思維主任侯漢廷、文宣會副主委林明正，以及陸生周泓旭等5人，被控在台發展共諜組織案，台北地院4月以未產生明顯立即危害等理由，判決無罪，北檢收判後，整理出4大項、共14點理由，質疑判決謬誤，批法院「對國家安全的保護，連竊盜罪都不如」，對全案提起上訴。

王炳忠等人2018、2019年先後遭起訴，利用「燎原新聞網」、「新中華兒女協會」、「臺大中華復興社」等社群，又組成「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等團體，涉嫌替大陸在台發展組織，並執行「星火T計畫」，滲透、吸收軍人，並將支持者列冊。

但台北地院調查認為，難以認定相關社團是替中共發展的組織；所謂的組織名冊，是王炳忠等人策劃政治活動時所編列，查無其中有誰被吸收；「星火」、「燎原」等詞，則是新黨青年軍慣用詞句，不能證明是秘密組織；王炳忠在大陸地區出書、參與電視節目而有收入，也不能證明是受資助發產組織。

法官認為，《國安法》限制人民參與組織、舉行活動、發表言論的自由，應在行為人對國家有具體危險時，才可以處罰，而本案被告雖主張統一，但並無對國家造成明顯且立即危險的明確證據，判決5人無罪。

北檢上訴指出判決認為，「結識潛在可能成為受招募對象」，未達發展組織之「著手」階段，等於是在說，只要來台佈建建立軍人名單及情報資訊庫的共諜，只要沒有開口詢問「要不要加入共諜組織」，都未達著手程度，判決對國基安全的保護，連竊盜罪都不如。

且王炳忠收受來自國台辦、上海市對外聯絡辦公室的款項，還曾密會國臺辦政黨局局長王育文代表人，討論發展方向，卻被法院認為，金源過少，不足以認定是接受金援發展組織，論理有所錯誤。

另外，周泓旭等人在蒐集到的資料與成果「灌水」，向他的上級機關回報，到2017年間因另案遭羈押，才沒能繼續在台發展組織，判決見解等於要求偵查機關對發展中的共諜組織視而不見，須俟該組織壯大到對國家安全造成「明顯而立即」危險，始能介入偵查，但發展不法組織的人，很少會直接標示自己的不法，希望上訴法院能綜合判斷相關事證，不要把證據割裂評價。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
宜蘭確診男女友病逝　37醫護全篩檢結果出爐
新竹縣增1例確診　外出常沒戴口罩足跡曝光
新北359人確診「各區完整數字公布」　集中板橋、三重、中永和
她「口罩不戴好」硬闖全聯！遭2店員壓制　業者：已報警
律師確診！曾到2法院開庭　法官、書記官多人隔離
單日再增333本土！　40例關連不明「不屬於5大群」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／學童目睹尖叫！新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲入輪下慘死

疫情威脅司法機關　確診律師曾到2法院開庭…法官居家辦公

疫情升溫　司法院調整居家辦公、重申暫緩開庭措施

桃園休旅車過彎撞山壁！追撞前車翻5圈才停住　2駕駛輕傷

新黨共諜案無罪　北檢上訴批北院：對國安保護不如竊盜罪

確診+333炸鍋　劍青檢改呼籲：地檢署分流辦公視訊辦案

快訊／新北「五股成州所」警員確診！派出所同仁、接觸民眾全匡列採檢

警押解人犯...路口撞上母子釀1死！　與家屬和解獲緩刑

阿公店釀群聚感染　萬華警分局優先接種疫苗！2天505人施打

北市4警快篩隔離！臨檢到阿公店小姐同居人　事後驚知2人全確診　

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

快訊／學童目睹尖叫！新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲入輪下慘死

疫情威脅司法機關　確診律師曾到2法院開庭…法官居家辦公

疫情升溫　司法院調整居家辦公、重申暫緩開庭措施

桃園休旅車過彎撞山壁！追撞前車翻5圈才停住　2駕駛輕傷

新黨共諜案無罪　北檢上訴批北院：對國安保護不如竊盜罪

確診+333炸鍋　劍青檢改呼籲：地檢署分流辦公視訊辦案

快訊／新北「五股成州所」警員確診！派出所同仁、接觸民眾全匡列採檢

警押解人犯...路口撞上母子釀1死！　與家屬和解獲緩刑

阿公店釀群聚感染　萬華警分局優先接種疫苗！2天505人施打

北市4警快篩隔離！臨檢到阿公店小姐同居人　事後驚知2人全確診　

台東縣政府啟動部份居家或異地辦公　避免增加染疫風險

浙江最大海上風電場群正式併網啟用　年發電量較陸地風電多40％

先給最需要的人！醫事人員優先　花蓮暫停公費、自費疫苗施打

竹縣新增1例足跡曝　去養生館、千里福餐廳、KTV都沒戴口罩

本土累計826例！教育部統計全國「國中、小10學生確診」　

苗栗確診者2度到中醫大新竹附醫！　院方緊急回應了

相隔2年韓國投打對決！金廣鉉吞生涯首敗　金河成未敲安

人氣「超級運動車款」排行榜！第1名「4缸250重機」滿意度最高　

他一直在照顧...宜蘭男確診隔天癌末女友病逝　37醫護全篩檢

【持續更新】疫情升級　全台54間百貨營業時間調整一次看

侯友宜：新北快走到四級警戒　確診炸鍋！擬設「方艙醫院」備戰

社會熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

板橋路倒男是隔離失聯者！2警自主健康管理

竹縣公布3確診疫調　皆未涉公共場所

北市4警快篩隔離！臨檢到確診阿公店小姐同居人

獨／確診男做筆錄3小時！萬華1警慘隔離

太誇張！亂傳錦州鵝肉店員工染疫假訊息

即／台中大里嚴重車禍！轎車「當場對折」釀2死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

確診律師曾出庭　法官立即居家辦公

撞擊畫面曝！休旅車「鐵包樹」2人慘死

粉紅貨卡讓人好奇探頭…驚見「超胸」女工：外套快撐破

和平醫院旁黑煙冒出　起火餐廳：疫情停業賠超慘

抓到了！高雄「歌友會」關門擋不住歌聲　

更多熱門

相關新聞

退役中校當共諜　緩刑遭撤須坐牢

退役中校當共諜　緩刑遭撤須坐牢

國防管理學院退伍的陸軍中校藍彥逸，遭大陸情治單位吸收，被安排進東莞紡織廠擔任月領9萬高薪的台幹，實際上則是利用關係，將我國國安局名冊等資料交給大陸。一審讓他緩刑5年，二審高雄高分院維持2年與3月的刑度，但撤銷緩刑。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴，藍男必須入獄服刑。

中國超限戰 vs 美國進階版超限戰

中國超限戰 vs 美國進階版超限戰

網傳合照共諜　林飛帆怒告10網友完敗理由曝光

網傳合照共諜　林飛帆怒告10網友完敗理由曝光

向心涉洗錢遭訴批檢：藐視香港金融監察

向心涉洗錢遭訴批檢：藐視香港金融監察

政院通過《陸海空軍刑法》　軍人洩密最重關18年

政院通過《陸海空軍刑法》　軍人洩密最重關18年

關鍵字：

新黨王炳忠周泓旭共諜國家安全國安王進步侯漢廷林明正

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

快訊／雙北皆破百！北市單日新增158例、新北148例

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面