新黨共諜案無罪　北檢上訴批北院：對國安保護不如竊盜罪

▲王炳忠(中)、侯漢廷(右)、林明正(左)等人被控違反《國安法》案一審無罪，台北地檢署提起上訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新黨發言人王炳忠和父親王進步、新思維主任侯漢廷、文宣會副主委林明正，以及陸生周泓旭等5人，被控在台發展共諜組織案，台北地院4月以未產生明顯立即危害等理由，判決無罪，北檢收判後，整理出4大項、共14點理由，質疑判決謬誤，批法院「對國家安全的保護，連竊盜罪都不如」，對全案提起上訴。

王炳忠等人2018、2019年先後遭起訴，利用「燎原新聞網」、「新中華兒女協會」、「臺大中華復興社」等社群，又組成「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等團體，涉嫌替大陸在台發展組織，並執行「星火T計畫」，滲透、吸收軍人，並將支持者列冊。

但台北地院調查認為，難以認定相關社團是替中共發展的組織；所謂的組織名冊，是王炳忠等人策劃政治活動時所編列，查無其中有誰被吸收；「星火」、「燎原」等詞，則是新黨青年軍慣用詞句，不能證明是秘密組織；王炳忠在大陸地區出書、參與電視節目而有收入，也不能證明是受資助發產組織。

法官認為，《國安法》限制人民參與組織、舉行活動、發表言論的自由，應在行為人對國家有具體危險時，才可以處罰，而本案被告雖主張統一，但並無對國家造成明顯且立即危險的明確證據，判決5人無罪。

北檢上訴指出判決認為，「結識潛在可能成為受招募對象」，未達發展組織之「著手」階段，等於是在說，只要來台佈建建立軍人名單及情報資訊庫的共諜，只要沒有開口詢問「要不要加入共諜組織」，都未達著手程度，判決對國基安全的保護，連竊盜罪都不如。

且王炳忠收受來自國台辦、上海市對外聯絡辦公室的款項，還曾密會國臺辦政黨局局長王育文代表人，討論發展方向，卻被法院認為，金源過少，不足以認定是接受金援發展組織，論理有所錯誤。

另外，周泓旭等人在蒐集到的資料與成果「灌水」，向他的上級機關回報，到2017年間因另案遭羈押，才沒能繼續在台發展組織，判決見解等於要求偵查機關對發展中的共諜組織視而不見，須俟該組織壯大到對國家安全造成「明顯而立即」危險，始能介入偵查，但發展不法組織的人，很少會直接標示自己的不法，希望上訴法院能綜合判斷相關事證，不要把證據割裂評價。

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