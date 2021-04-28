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社會 社會焦點 保障人權

快訊／新黨青年軍涉違國安法　王炳忠父子等5被告全部無罪

▲▼王炳忠、侯漢廷(右)、林明正(左)等人，因違反《國安法》共諜案開庭。（圖／記者楊佩琪攝）

▲新黨青年軍林明正、王炳忠、侯漢廷（由左至右），涉違反國安法，北院28日宣判。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

新黨青年軍侯漢廷、王炳忠等人，涉嫌與陸生周泓旭接觸、替中共在台發展「燎原新聞網」、「新中華兒女協會」等組織，檢方依違反《國安法》起訴，北院28日判侯漢廷、王炳忠、王炳忠父親王進步、林明正、周泓旭全部無罪，可上訴。北檢雖然尚未收到正式判決，但已表明會提上訴。

陸生周泓旭於2016年間，遭檢調查出與外交官接觸，企圖收買以獲取情資，經當事官員舉發後，二審依違反《國安法》判刑1年2月；辦案人員於調查期間，發現周泓旭與王炳忠等人往來密切，於2017年12日搜索王炳忠住家，當時王炳忠不願開門，還直播「僵持實況」，最終被警方找鎖匠闖進。

▲▼陸生共諜周泓旭收押滿1年2月，高院8日庭後決議當庭釋放。（圖／記者楊珮琪攝）

▲陸生周泓旭前案收買外交官，判刑1年2月確定，又因本案再度成為被告。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

檢方從查扣的檔案中認定，王炳忠等人受中共資助，成立「星火秘密小組」，藉架設「燎原新聞網」、成立臉書社團、發展「新中華兒女協會」等組織，執行「星火T計畫」，在台找尋適合吸收的現、退役軍人，青年、學生等各階層人士。

案件審理期間，侯漢廷、王炳忠等人律師出招不斷，不僅質疑相關證據遭調查局動手腳，又曾主張承審法官立場偏頗、聲請迴避；王炳忠等人更怒指民進黨打壓異議人士，痛批檢方將證據拼湊寫故事，只為將他們定罪。

2月宣判前最後一次開庭時，5名被告皆大聲喊冤，侯漢廷痛批檢方將他呈給新黨的工作報告，作為替中共服務的證據，辦營隊、讀書會，也只是為宣揚新黨統一的理念，無奈稱「新黨青年軍」因本案完全停擺，請求法院予以無罪判決。

▲▼新黨青年軍王炳忠、林明正。（圖／記者孫于珊攝）

▲王炳忠等人認為相關證據遭調查局動手腳，並痛批檢方拼湊證據，只為將他們定罪。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

王炳忠認為，政府應容許國家內有統、獨的聲音，捍衛人民的言論自由；林明正批檢方沒明確證據卻起訴，更痛訴民進黨當年反戒嚴，如今卻以《國安法》打壓政敵；王炳忠的父親王進步，喊冤支持兒子卻慘遭國家機器迫害，是一生中最大的侮辱。

周泓旭講到激動處一度哽咽，指他在太陽花學運後，因身分受獨派在大學打壓，經介紹參與統派活動，卻遭檢方起訴，稱若這樣就能被定罪，那以後根本是想抓誰就抓誰。

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