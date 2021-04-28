判決理由曝！新黨青年軍涉違國安法全無罪　王炳忠爽喊：不意外　

記者羅志華／台北報導

新黨青年軍王炳忠、侯漢廷，及陸生周泓旭等5人，經檢方認定替中共在台發展組織，依違反《國安法》起訴後，歷經近3年審理，北院於28日判所有被告無罪，王炳忠於聽判後受訪，更得意表示「不意外」，而法官判決的理由中，除認定證據不足外，更直言《國安法》有違憲疑慮。

▲新黨青年軍國安法案於28日在北院宣判，王炳忠及律師團聽到無罪結果時，當庭歡呼感謝法官。（圖／記者羅志華攝）

王炳忠等人設立「燎原新聞網」、「新中華兒女協會」、「臺大中華復興社」等社群，又組成「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等團體，被檢方認為是在台替中共發展組織，一干人等執行的「星火T計畫」，也被懷疑在滲透、吸收軍人。

法院調查證據後，認為「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明所創，「燎原新聞網」則是王炳忠等人為宣揚新黨理念所設，「臺大中華復興社」則是台大校園裡討論政治、社會議題的社團，參與上述各項組織活動的人，都沒有招募、吸收通敵內應勢力的具體行為，難以認定是替中共發展的組織。

▲王炳忠表達了對判決結果的「意外」與「不意外」，並感謝合議庭勇於做出公正判決。（圖／記者羅志華攝）

而檢察官提出的組織名單中，也幾乎都是王炳忠等人，一路以來籌畫政治活動時所編列的名冊，並無查出其中有誰被吸收進中共組織，而部分團體、小組以「星火」、「燎原」等詞命名，則是新黨青年軍慣用的詞句，且王炳忠等人在認識周泓旭前，早有定期舉辦聚會的習慣，他們拍片的內容也較為隨意，看不出是為特定目的所攝，不足證明他們有替中共辦事。

至於「星火T計畫」所列的軍人名冊，有部分是侯漢廷、林明正認識多年，或政治理念相同而有所往來，其餘則未與2人接觸，其中的互動，也沒有招募、吸收等行為。

▲同為被告的新黨青年軍林明正，談到妻子於審理近3年間的支持，一度哽咽。（圖／記者羅志華攝）

而王炳忠雖有人民幣收入，但他本來就有在大陸上節目、出書，父親王進步經營寺廟也有信徒捐贈，無明顯證據可證他接受陸資，而他雖然有傳檔案給趙姓大陸人士、也向對方請款生活費，但也沒證據顯示他與中共當局聯繫。

法官認為，《國安法》限制人民參與組織、舉行活動、發表言論的自由，且無論國家是安定或危難，都以高強度刑罰做為限制，顯然過度侵害人民憲法權利、有違憲疑慮，應在行為人對國家有具體危險時，才可以處罰，而本案被告雖主張統一，但並無對國家造成明顯且立即危險的明確證據，判決無罪。

王炳忠於聽判後，受訪表示對無罪的結果不意外，但對法官在面對檢方壓力下，仍願意判決無罪感到些許意外，除肯定合議庭堅持公義、司法精神的勇氣外，律師團也呼籲檢方別再上訴，但北檢已計畫上訴。

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