　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

判決理由曝！新黨青年軍涉違國安法全無罪　王炳忠爽喊：不意外　

記者羅志華／台北報導

新黨青年軍王炳忠、侯漢廷，及陸生周泓旭等5人，經檢方認定替中共在台發展組織，依違反《國安法》起訴後，歷經近3年審理，北院於28日判所有被告無罪，王炳忠於聽判後受訪，更得意表示「不意外」，而法官判決的理由中，除認定證據不足外，更直言《國安法》有違憲疑慮。

新黨青年軍國安法案，北院4/28宣判無罪，王炳忠受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲新黨青年軍國安法案於28日在北院宣判，王炳忠及律師團聽到無罪結果時，當庭歡呼感謝法官。（圖／記者羅志華攝）

王炳忠等人設立「燎原新聞網」、「新中華兒女協會」、「臺大中華復興社」等社群，又組成「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等團體，被檢方認為是在台替中共發展組織，一干人等執行的「星火T計畫」，也被懷疑在滲透、吸收軍人。

法院調查證據後，認為「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明所創，「燎原新聞網」則是王炳忠等人為宣揚新黨理念所設，「臺大中華復興社」則是台大校園裡討論政治、社會議題的社團，參與上述各項組織活動的人，都沒有招募、吸收通敵內應勢力的具體行為，難以認定是替中共發展的組織。

新黨青年軍國安法案，北院4/28宣判無罪，王炳忠受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲王炳忠表達了對判決結果的「意外」與「不意外」，並感謝合議庭勇於做出公正判決。（圖／記者羅志華攝）

而檢察官提出的組織名單中，也幾乎都是王炳忠等人，一路以來籌畫政治活動時所編列的名冊，並無查出其中有誰被吸收進中共組織，而部分團體、小組以「星火」、「燎原」等詞命名，則是新黨青年軍慣用的詞句，且王炳忠等人在認識周泓旭前，早有定期舉辦聚會的習慣，他們拍片的內容也較為隨意，看不出是為特定目的所攝，不足證明他們有替中共辦事。

至於「星火T計畫」所列的軍人名冊，有部分是侯漢廷、林明正認識多年，或政治理念相同而有所往來，其餘則未與2人接觸，其中的互動，也沒有招募、吸收等行為。

新黨青年軍國安法案，北院4/28宣判無罪，王炳忠受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲同為被告的新黨青年軍林明正，談到妻子於審理近3年間的支持，一度哽咽。（圖／記者羅志華攝）

而王炳忠雖有人民幣收入，但他本來就有在大陸上節目、出書，父親王進步經營寺廟也有信徒捐贈，無明顯證據可證他接受陸資，而他雖然有傳檔案給趙姓大陸人士、也向對方請款生活費，但也沒證據顯示他與中共當局聯繫。

法官認為，《國安法》限制人民參與組織、舉行活動、發表言論的自由，且無論國家是安定或危難，都以高強度刑罰做為限制，顯然過度侵害人民憲法權利、有違憲疑慮，應在行為人對國家有具體危險時，才可以處罰，而本案被告雖主張統一，但並無對國家造成明顯且立即危險的明確證據，判決無罪。

王炳忠於聽判後，受訪表示對無罪的結果不意外，但對法官在面對檢方壓力下，仍願意判決無罪感到些許意外，除肯定合議庭堅持公義、司法精神的勇氣外，律師團也呼籲檢方別再上訴，但北檢已計畫上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／鋒面南移中部要開始下了　雨彈「2地區」雨最大
AV女優參加富豪老公葬禮　穿喪服「嘴角上揚」詭笑影片曝
快訊／申成祿確診新冠肺炎！車銀優、李昇基受影響
快訊／《Mouse》女星猝逝！家中身亡被發現　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃市府驚爆官員偷拍！各局處都是他的攝影棚　電腦藏百張裙底照

桃園市府與桃檢合辦檢察官宿舍興建　鄭文燦：府檢共創雙贏

快訊／高雄小港3輛大貨車追撞　1車成夾心餅乾駕駛逃劫

4賊娃娃機店分工「曬衣架勾公仔」　只偷了1隻警察就來了

「給我最貴金項鍊」笨賊跑百米遭逮　15天後再搶銀樓下場曝

判決理由曝！新黨青年軍涉違國安法全無罪　王炳忠爽喊：不意外　

高雄8旬婦騎電動車意外「刁車」派出所外　高雄暖警一招相助

童溺水8分鐘無人救枉死！「師顧滑手機、救生員聊天」8人下場曝

快訊／夜店殺警案「紅龍柱砸頭」主嫌逃馬國落網　許淳凱傍晚押回

紅火案逆轉無罪　辜仲諒聲明：勿以訛傳訛、回歸及尊重司法判斷

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

桃市府驚爆官員偷拍！各局處都是他的攝影棚　電腦藏百張裙底照

桃園市府與桃檢合辦檢察官宿舍興建　鄭文燦：府檢共創雙贏

快訊／高雄小港3輛大貨車追撞　1車成夾心餅乾駕駛逃劫

4賊娃娃機店分工「曬衣架勾公仔」　只偷了1隻警察就來了

「給我最貴金項鍊」笨賊跑百米遭逮　15天後再搶銀樓下場曝

判決理由曝！新黨青年軍涉違國安法全無罪　王炳忠爽喊：不意外　

高雄8旬婦騎電動車意外「刁車」派出所外　高雄暖警一招相助

童溺水8分鐘無人救枉死！「師顧滑手機、救生員聊天」8人下場曝

快訊／夜店殺警案「紅龍柱砸頭」主嫌逃馬國落網　許淳凱傍晚押回

紅火案逆轉無罪　辜仲諒聲明：勿以訛傳訛、回歸及尊重司法判斷

台北人買套房偏愛這一區　包租公看準低總高投報搶出手

蔡英文領養毛小孩被誣耍特權　總統府：非常無奈看到扭曲的報導

范雲否認協調放寬機師檢疫：絕對尊重指揮中心專業判斷

毛毛商城汪喵「貓咪主食罐」1箱24入特價1104元　買再送「環保罐頭蓋」

腳飄鹹魚味好尷尬！網揭「5個方法」消除腳臭，帆布鞋原來是救星

曼赤肯搭掃地機器人巡視客廳　「中途被丟包」秒淡定舔毛裝沒事

走路多久到捷運站算近　「我家12分鐘，遠！」過來人崩潰曝極限

半夜外送遇「饅頭臉惡煞」攔車！　箱子被霸占他心軟：擼了1小時

楊家維開轟、施子謙5局好投　獅二軍4比1勝猿

曾暗指Angelababy是小三　黃曉明前任被問「跟她和解沒？」回答被讚：很得體

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

員警違規搜索　大麻男獲判無罪

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

柔道童媽落淚鞠躬：拜託別再指責舅舅

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

竹科工程師「發票中500」嗨PO文　兌獎卻秒掉地獄

中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

湖口私娼寮密室曝！逃逸女移工硬擠躲警

更多熱門

相關新聞

即／王炳忠父子涉違國安法　判決揭曉

即／王炳忠父子涉違國安法　判決揭曉

新黨青年軍侯漢廷、王炳忠等人，涉嫌與陸生周泓旭接觸、替中共在台發展「燎原新聞網」、「新中華兒女協會」等組織，檢方依違反《國安法》起訴，北院28日判侯漢廷、王炳忠、王炳忠父親王進步、林明正、周泓旭全部無罪，可上訴。北檢雖然尚未收到正式判決，但已表明會提上訴。

新黨內鬨！李慶元被批台獨分子　搬出新黨宣言「是郁慕明變質」

新黨內鬨！李慶元被批台獨分子　搬出新黨宣言「是郁慕明變質」

組織及參與非法集會 黎智英判20個月徒刑

組織及參與非法集會 黎智英判20個月徒刑

黎智英違港國安法被加控2罪：協助李宇軒潛逃及串謀勾結外國勢力

黎智英違港國安法被加控2罪：協助李宇軒潛逃及串謀勾結外國勢力

港警荷槍實彈戒護 「偷渡台灣案」李宇軒首出庭...律師身份成疑

港警荷槍實彈戒護 「偷渡台灣案」李宇軒首出庭...律師身份成疑

關鍵字：

新黨青年軍國安法王炳忠侯漢廷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

2001年出生者免費看《玩命關頭》

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面